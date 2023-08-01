Глава приднестровского Правительства Александр Розенберг провел заседание высшего органа исполнительной власти. Первый вице-премьер - министр экономического развития Сергей Оболоник внес на рассмотрение шесть законопроектов, которые касаются принудительной ликвидации юридических лиц.
Как отметила пресс-служба Правительства, этот вопрос обсуждается на совещаниях у премьер-министра достаточно часто. Этот процесс сопровождается рядом сложностей и может длиться годами. Для упрощения процедуры по поручению главы Правительства была создана межведомственная рабочая группа, которая представила предложения для оптимизации процесса принудительной ликвидации юрлиц.
Сергей Оболоник сообщил, что действующая редакция Гражданского кодекса ПМР предусматривает возможность принудительной ликвидации юридических лиц по решению суда.
При этом суд должен определить лицо либо орган государственной власти, уполномоченный на проведение ликвидационных мероприятий. В настоящее время функции по принудительной ликвидации юридических лиц возлагаются судом на комиссии при государственных администрациях городов и районов, деятельность которых регламентируется указом Президента.
Однако законодательные акты не устанавливают полномочий госадминистраций создавать комиссии для ликвидации юрлиц, учредителями которых они не являются. Подобное положение дел требует законодательного закрепления полномочий госадминистраций по принудительной ликвидации по решению суда и созданию в этих случаях соответствующих комиссий.
В данной связи Правительством предлагается внесение изменений и дополнений в Гражданский кодекс, Закон «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации», а также законы, регламентирующие деятельность отдельных видов юридических лиц.
«Принятие данных проектов позволит соблюсти принцип законности, издать в последующем на их основании нормативный акт Правительства, регламентирующий деятельность ликвидационных комиссий, в том числе предусмотреть в нем нормы, направленные на совершенствование процедуры принудительной ликвидации, исключение требования предоставления излишних документов, упрощение процедуры реализации имущества, предоставление возможности реализации малоценного имущества без проведения оценки», - раскрыл дальнейший план действий исполнительной власти по оптимизации ликвидационных процедур Сергей Оболоник.
В свою очередь глава Правительства обратил внимание на актуальность данной инициативы. Сегодня существует практическая проблема при принудительной ликвидации организаций. Некоторые из них находятся в ликвидации на протяжении ряда лет. Одна из причин – формально конкурсные управляющие, назначаемые судом, могут исполнять свои обязанности, пока есть возможность выплачивать заработную плату себе же за счет ликвидируемого предприятия.
«Конца и края не видно этим срокам ликвидации. Люди стоят в очередях соответствующих, кто по зарплате, кто за пособиями и прочим. К ликвидации нужно относиться более тщательно, без волокиты, проще, чтобы мы это делали более понятно, оперативно и с учетом соблюдения интересов как государства, так трудовых коллективов и кредиторов», — выразил мнение Александр Розенберг.
В ближайшее время пакет документов направят в Верховный Совет для изучения.