На состоявшемся сегодня, 25 августа, заседании Народного собрания Гагаузии (НСГ) депутаты наконец (с пятой попытки) утвердили структуру предложенного башканом (главой администрации автономии) Евгенией Гуцул Исполкома, но с оговоркой. Постановление они дополнили требованием, согласно которому она в срок до 15 ноября должна представить другой вариант, информирует eadaily.com
По мнению НСГ, нынешняя структура исполнительной власти слишком «раздута» и поэтому необходимо сократить число входящих в нее ведомств.
«Представит, не представит, это ее право, ну а мы будем действовать в рамках своих полномочий», — отметил вице-спикер НСГ Георгий Лейчу. Чтобы принять решение по данному вопросу, спикер Дмитрий Константинов закрыл утреннее заседание и открыл новое, специальное.
«Башкан готова вернуться к оптимизации структуры Исполкома. Предлагаю, все-таки, проголосовать за структуру Исполнительного комитета» — заявил Константинов.
До этого в ходе жарких двухчасовых дебатов Гуцул демонстративно покинула заседание. Она заявила, что «разочарована законодательным форумом региона и больше не хочет участвовать в этих обсуждениях», а дальше будет действовать так, как считает целесообразным, но в пределах закона.
К утверждению составу исполкома депутаты также не перешли, так как часть членов из предложенного состава не владеют гагаузским языком и еще один не пришел на заседание лингвистической комиссии.
Напомним, ранее Евгения Гуцул представила на утверждение Народного собрания новый состав исполнительного комитета с учетом предыдущих замечаний депутатов.
Башкан выразила надежду на то, что исполнительная власть будет утверждена и «это положит конец внутреннему кризису в автономии». Гуцул подчеркнула, что «Исполком уже должен давно начать работать, но ему вставляют палки в колёса, и это явно происходит с подачи Кишинёва».
Как сообщало EADaily , Народное собрание Гагаузии четыре раза подряд срывало назначение представленного Гуцул Исполкома автономии. В начале были претензии к тому, что не все его представители в достаточной степени владеют гагаузским языком, а позже в НСГ посчитали неправильной саму структуру.
Тогда лидер запрещенной в Молдове оппозиционной партии «Шор» Илан Шор, от которой была избрана Евгения Гуцул, обвинил центральные власти Молдовы в том, что они ставят ультиматумы НСГ, шантажом и угрозами принуждают не утверждать новую неподконтрольную им администрацию. Он предупредил, что в таких условиях башкан имеет право распустить местный депутатский корпус и назначить досрочные выборы.