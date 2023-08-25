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В Гагаузии депутаты со скандалом временно утвердили структуру Исполкома Гуцул

В Гагаузии депутаты со скандалом временно утвердили структуру Исполкома Гуцул
фото:nokta.md

На состоявшемся сегодня, 25 августа, заседании Народного собрания Гагаузии (НСГ) депутаты наконец (с пятой попытки) утвердили структуру предложенного башканом (главой администрации автономии) Евгенией Гуцул Исполкома, но с оговоркой. Постановление они дополнили требованием, согласно которому она в срок до 15 ноября должна представить другой вариант, информирует eadaily.com

По мнению НСГ, нынешняя структура исполнительной власти слишком «раздута» и поэтому необходимо сократить число входящих в нее ведомств.

«Представит, не представит, это ее право, ну а мы будем действовать в рамках своих полномочий»,
— отметил вице-спикер НСГ Георгий Лейчу.
Чтобы принять решение по данному вопросу, спикер Дмитрий Константинов закрыл утреннее заседание и открыл новое, специальное.

«Башкан готова вернуться к оптимизации структуры Исполкома. Предлагаю, все-таки, проголосовать за структуру Исполнительного комитета» — заявил Константинов.

До этого в ходе жарких двухчасовых дебатов Гуцул демонстративно покинула заседание. Она заявила, что «разочарована законодательным форумом региона и больше не хочет участвовать в этих обсуждениях», а дальше будет действовать так, как считает целесообразным, но в пределах закона.

К утверждению составу исполкома депутаты также не перешли, так как часть членов из предложенного состава не владеют гагаузским языком и еще один не пришел на заседание лингвистической комиссии.

Напомним, ранее Евгения Гуцул представила на утверждение Народного собрания новый состав исполнительного комитета с учетом предыдущих замечаний депутатов.

Башкан выразила надежду на то, что исполнительная власть будет утверждена и «это положит конец внутреннему кризису в автономии». Гуцул подчеркнула, что «Исполком уже должен давно начать работать, но ему вставляют палки в колёса, и это явно происходит с подачи Кишинёва».

Как сообщало EADaily , Народное собрание Гагаузии четыре раза подряд срывало назначение представленного Гуцул Исполкома автономии. В начале были претензии к тому, что не все его представители в достаточной степени владеют гагаузским языком, а позже в НСГ посчитали неправильной саму структуру.

Тогда лидер запрещенной в Молдове оппозиционной партии «Шор» Илан Шор, от которой была избрана Евгения Гуцул, обвинил центральные власти Молдовы в том, что они ставят ультиматумы НСГ, шантажом и угрозами принуждают не утверждать новую неподконтрольную им администрацию. Он предупредил, что в таких условиях башкан имеет право распустить местный депутатский корпус и назначить досрочные выборы.

  • Сегодня, 19:43
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