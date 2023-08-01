Молдова 27 августа отмечает главный национальный праздник - День независимости. Торжества традиционно откроются возложением цветов к памятнику Штефану Великому, при котором средневековое молдавское государство достигло военно-политического и культурного расцвета. Представители власти произнесут в этот день речи о значимости независимости, а также расскажут о будущей жизни в Европейском союзе, статус кандидата на вступление в который страна получила в прошлом году.
Правительство призвало граждан вывесить к празднику как можно больше государственных флагов, нарядиться в одежду его цветов. И делиться фотографиями и видео этой акции в социальных сетях, чтобы "мотивировать как можно больше людей продвигать традиционные ценности, способствовать построению единого и сильного сообщества".
Республика Молдова обрела независимость 27 августа 1991 года, решение о провозглашении было принято голосами 278 депутатов парламента, в это же день была подписана и Декларация о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя «верховной властью в стране».
В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне.
Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.
С 1991 года Молдовой управляли президенты: Мирча Снегур (3 сентября 1990 — 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 — 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 — 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 — 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 — по 24 декабря 2020 года). В настоящее время страну возглавляет президент Майя Санду.
Лукашенко поздравил народ Молдовы с Днем независимости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Молдовы с национальным праздником - Днем независимости, выразив сожаление, что сегодняшняя напряженная международная обстановка негативно отражается на контактах граждан двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера, передает ТАСС.
"На протяжении трех десятилетий Минск и Кишинев успешно развивали многогранные, основанные на общем историческом прошлом отношения добрососедства и доверия. К сожалению, сегодняшняя крайне напряженная международная обстановка негативно отражается на личных и деловых контактах граждан двух стран", - отметил президент.
По его словам, в Белоруссии с большим уважением и искренней симпатией относятся к трудолюбивому молдавскому народу, с которым "белорусов объединяют традиции гостеприимства и дружелюбия, культурные и семейные ценности". Лукашенко выразил убежденность в том, что накопленный богатый опыт взаимовыгодного сотрудничества поспособствует возобновлению конструктивного диалога. Глава государства пожелал всем жителям Молдовы мира, стабильности и благополучия.
В 2022 году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Белоруссией и Молдовой. Лукашенко ранее говорил, что экс-президент Игорь Додон сделал немало для того, чтобы Молдова четко определила, где ее интересы и в каком направлении ей двигаться. При этом он выражал надежду, что новые молдавские власти тоже будут строить свою политику в зависимости от интересов страны.