В субботу вечером, 26 августа, на заправочной станции в коммуне Креведия, район Дымбовица, произошла серия взрывов цистерн со сжиженным газом. Один человек погиб, сообщается о 58 человек пострадавших. В радиусе 700 метров от АЗС прошла эвакуация. Власти активировали Европейский механизм гражданской защиты – четверо раненых были переправлены в Италию и Бельгию, передаетeuronews.ro.
Всего в больницу обратились 58 человек. Госпитализированы 2 человека с ожогами 95% поверхности тела, пострадавших при первом взрыве.
МВД открыло зелёную линию для людей, пострадавших от взрывов. Телефонные номера: 0212069397, 0212069398.
Погибший при взрывах человек, как сообщается, умер после двух сердечных приступов. Его реанимировали, но в машине скорой помощи случился второй, смертельный инфаркт.
12 больниц Бухареста готовы принять пациентов, пострадавших от взрывов в коммуне Креведия, в районе Дымбовица. После второго взрыва ранены около 26 пожарных — один в тяжёлом состоянии. Под угрозой находится ещё одна цистерна. Чтобы избежать жертв среди пожарных, для тушения огня задействовали роботов.
Отмечается, что четверо пациентов в особо тяжелом состоянии будут доставлены в больницы Бельгии и Италии. По словам главы Департамента по чрезвычайным ситуациям Раеда Арафата, Румыния получила поддержку также от Норвегии и Австрии.
На севере страны наблюдается повышение концентрации частиц PM10 — это твёрдые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров или меньше, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы. Рост загрязнения власти называют незначительным.
Премьер-министр Марчел Чолаку находится в кризисном центре МВД, созданном после взрывов. Пострадавших направили в столичные больницы. У них значительные ожоги поверхности тела.
Источник Euronews в Госинспекции по контролю за котлами, сосудами под давлением и газовыми установками (SCIR) заявил, что заправочная станция работала незаконно.
Сначала власти эвакуировали население в радиусе примерно 300 м и предупредили о сильном задымлении, которое распространяется в направлении Бухареста. В пригородах было отмечено повышенное загрязнение воздуха, гражданам рекомендовали закрыть окна. В районе происшествия было остановлено движение автотранспорта, работали десятки пожарных машин и машин скорой помощи.
Агентство Agerpres со ссылкой на департамент чрезвычайных ситуаций страны позднее уточнило, что возникшее после взрыва возгорание удалось локализовать. 3 тыс. местных жителей, проживающих в радиусе 700 м от места происшествия, были эвакуированы.
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что главным приоритетом является оказание помощи пострадавшим от взрывов на АЗС, а затем проведение расследования, чтобы установить причины трагедии.
"Приоритетом является предоставление пострадавшим всей необходимой поддержки и облегчение их доступа к неотложной помощи. Как только ситуация в зоне риска стабилизируется, необходимо оперативно начать расследование, чтобы выяснить, были ли нарушены закон и правила", — написал Йоханнис в Facebook.
Он попросил власти принять срочные меры для пострадавших, чтобы трагедии прошлого не повторились. Йоханнис выразил соболезнования семье погибшего, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.