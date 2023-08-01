Dnestr.TV

 
0

В Румынии произошли два мощных взрыва на заправке, есть погибшие

В Румынии произошли два мощных взрыва на заправке, есть погибшие

В субботу вечером, 26 августа, на заправочной станции в коммуне Креведия, район Дымбовица, произошла серия взрывов цистерн со сжиженным газом. Один человек погиб, сообщается о 58 человек пострадавших. В радиусе 700 метров от АЗС прошла эвакуация. Власти активировали Европейский механизм гражданской защиты – четверо раненых были переправлены в Италию и Бельгию, передаетeuronews.ro.

Всего в больницу обратились 58 человек. Госпитализированы 2 человека с ожогами 95% поверхности тела, пострадавших при первом взрыве.

МВД открыло зелёную линию для людей, пострадавших от взрывов. Телефонные номера: 0212069397, 0212069398.

Погибший при взрывах человек, как сообщается, умер после двух сердечных приступов. Его реанимировали, но в машине скорой помощи случился второй, смертельный инфаркт.

12 больниц Бухареста готовы принять пациентов, пострадавших от взрывов в коммуне Креведия, в районе Дымбовица. После второго взрыва ранены около 26 пожарных — один в тяжёлом состоянии. Под угрозой находится ещё одна цистерна. Чтобы избежать жертв среди пожарных, для тушения огня задействовали роботов.

Отмечается, что четверо пациентов в особо тяжелом состоянии будут доставлены в больницы Бельгии и Италии. По словам главы Департамента по чрезвычайным ситуациям Раеда Арафата, Румыния получила поддержку также от Норвегии и Австрии.

На севере страны наблюдается повышение концентрации частиц PM10 — это твёрдые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров или меньше, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы. Рост загрязнения власти называют незначительным.

Премьер-министр Марчел Чолаку находится в кризисном центре МВД, созданном после взрывов. Пострадавших направили в столичные больницы. У них значительные ожоги поверхности тела.

Источник Euronews в Госинспекции по контролю за котлами, сосудами под давлением и газовыми установками (SCIR) заявил, что заправочная станция работала незаконно.

Сначала власти эвакуировали население в радиусе примерно 300 м и предупредили о сильном задымлении, которое распространяется в направлении Бухареста. В пригородах было отмечено повышенное загрязнение воздуха, гражданам рекомендовали закрыть окна. В районе происшествия было остановлено движение автотранспорта, работали десятки пожарных машин и машин скорой помощи.

Агентство Agerpres со ссылкой на департамент чрезвычайных ситуаций страны позднее уточнило, что возникшее после взрыва возгорание удалось локализовать. 3 тыс. местных жителей, проживающих в радиусе 700 м от места происшествия, были эвакуированы.



Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что главным приоритетом является оказание помощи пострадавшим от взрывов на АЗС, а затем проведение расследования, чтобы установить причины трагедии.

"Приоритетом является предоставление пострадавшим всей необходимой поддержки и облегчение их доступа к неотложной помощи. Как только ситуация в зоне риска стабилизируется, необходимо оперативно начать расследование, чтобы выяснить, были ли нарушены закон и правила", — написал Йоханнис в Facebook.

Он попросил власти принять срочные меры для пострадавших, чтобы трагедии прошлого не повторились. Йоханнис выразил соболезнования семье погибшего, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.
  • Сегодня, 09:20
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • Представители общественного сектора прошли бесплатные к ...
  • В Одесской области из-за оползня погиб мальчик

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • Представители общественного сектора прошли бесплатные к ...
  • В Одесской области из-за оползня погиб мальчик
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна