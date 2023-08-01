Праздничные мероприятия, посвящённые юбилею одного из старейших сёл Слободзейского района, начались с самого утра с сельскохозяйственной ярмарки.
В парке и Доме культуры в этот день также развернулись выставки Детской школы искусств, библиотеки, исторического музея, местных коллективов ДПТ, выносная торговля, сообщается на сайте слободзейской госадминистрации.
Ближе к полудню в концертном зале ДК началось торжественное мероприятие, в котором приняли участие исполняющий обязанности главы государственной администрации Слободзейского района и города Слободзея Сергей Самойлов и депутат Верховного Совета ПМР Игорь Ярыч.
Со словами поздравления к жителям и гостям Кицкан обратился глава местной администрации Виктор Медведев. Он напомнил страницы истории села и отметил, что земля, на которой расположены сегодняшние Кицканы, впервые была упомянута в летописях в 1368 году. Этот факт в своей дипломной работе доказал знаменитый уроженец села, один из основателей Приднестровской Молдавской Республики, председатель райсовета Слободзейского района Николай Остапенко. «Мы всегда с уважением относимся к людям труда, которые прославляют наше село, неважно где: в поле, в школе или детском саду, – подчеркнул Виктор Иванович. – Конечно, мы живем не в самое лучшее время, но, тем не менее, как железо, которое закаливается в жестких условиях, становится еще прочнее, вот так и наш приднестровский народ и жители Кицкан».
От имени государственной администрации и Совета народных депутатов Слободзейского района и города Слободзея сельчан поздравил Сергей Самойлов. «Село Кицканы, как в Молдавской ССР, так и в Приднестровской Молдавской Республике всегда занимало достойное и почетное место. Колхоз «Красный садовод» был в десятке лучших хозяйств МССР, на вашей земле была создана мощная мелиоративная система, работали достойные тепличные комбинаты. Вашими трудами и вашими руками были построены дом культуры, школы, детские сады и другая инфраструктура села. Это еще раз доказывает, что в этом прекрасном селе живут поистине трудолюбивые люди!», - подчеркнул Сергей Иванович, пожелав Кицканам мира, добра и благополучия.
Депутат Верховного Совета ПМР Игорь Ярыч отметил, что кицканские праздники всегда проходят в душевной атмосфере, подчеркнул неоценимый вклад представителей старшего поколения в становление и процветание села, а также обратился к молодёжи с призывом оставаться на родной земле, создавать здесь семьи и развивать Кицканы во благо будущего республики. Игорь Теодорович зачитал приветственный адрес Председателя Верховного Совета ПМР Александра Коршунова.
В продолжение состоялось награждение отличившихся жителей села, работников местных организаций и учреждений, а также семейных пар-юбиляров. Государственных наград были удостоены предприниматели Алена Евдокимова, Сергей Кулев, работники администрации Аксения Михайлова, Лилия Постика. Главе администрации в торжественной обстановке был вручён орден «Трудовая Слава».
Творческие коллективы и артисты Дома культуры и Детской школы искусств подготовили большую концертную программу.
По окончании торжественного мероприятия празднования перенеслись в парк культуры и отдыха. Здесь свои выступления жителям и гостям Кицкан подарил оркестр Главного штаба Вооруженных сил ПМР и коллективы Дома культуры села Терновка. Проводились спортивные состязания по национальной борьбе трынта, самбо, а также по перетягиванию каната, гиревому спорту, шашкам и дарсу.
Вечером в парке также развернутся масштабные концертные мероприятия, среди которых концерт участницы конкурсов «Новая волна», «Славянский базар» и «Евровидение» Нелли Чобану, солистки оркестра г. Дубоссары, автора и исполнителя Ануш и праздничная дискотека до полуночи.