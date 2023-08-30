За 8 месяцев этого года приднестровские таможенники оформили экспорт более 9,8 тысячи тонн овощей и фруктов. Этот показатель на 5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, что обусловлено повышением урожайности сельхозкультур в 2023 году.
Как отметила пресс-служба государственного таможенного комитета ПМР, в основном речь идёт о сезонных овощах и фруктах, которые специальная комиссия при Правительстве разрешила к экспорту без ограничений.
По данным таможенной статистики, экспорт сезонных фруктов увеличился на 24%. Значительный прирост наблюдается по яблокам, выращенным приднестровскими садоводами.
С начала года они задекларировали на вывоз более 2,6 тысячи тонн, что в два с лишним раза больше показателей, зафиксированных в аналогичном периоде 2022-го.
В 10 раз больше экспортировано моркови, в 7,5 лука, в 4,5 — пекинской и белокочанной капусты.
Основными потребителями приднестровской плодоовощной продукции являются жители Молдовы, Румынии и России.