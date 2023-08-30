Dnestr.TV

 
0

Приднестровье за 8 месяцев экспортировало более 9,8 тысячи тонн овощей и фруктов

Приднестровье за 8 месяцев экспортировало более 9,8 тысячи тонн овощей и фруктов

За 8 месяцев этого года приднестровские таможенники оформили экспорт более 9,8 тысячи тонн овощей и фруктов. Этот показатель на 5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, что обусловлено повышением урожайности сельхозкультур в 2023 году.

Как отметила пресс-служба государственного таможенного комитета ПМР, в основном речь идёт о сезонных овощах и фруктах, которые специальная комиссия при Правительстве разрешила к экспорту без ограничений.

По данным таможенной статистики, экспорт сезонных фруктов увеличился на 24%. Значительный прирост наблюдается по яблокам, выращенным приднестровскими садоводами.

С начала года они задекларировали на вывоз более 2,6 тысячи тонн, что в два с лишним раза больше показателей, зафиксированных в аналогичном периоде 2022-го.

В 10 раз больше экспортировано моркови, в 7,5 лука, в 4,5 — пекинской и белокочанной капусты.

Основными потребителями приднестровской плодоовощной продукции являются жители Молдовы, Румынии и России.
  • Вчера, 19:45
  • DTV
  • Просмотров: 46
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • В Одесской области из-за оползня погиб мальчик
  • В отелях Киево-Печерской лавры вместо паломников размес ...
  • Во Львове эксгумируют останки советских солдат
  • Минэкономразвития подвело итоги профессионального конку ...
  • Эмбарго Индии привело к мировой нехватке десяти миллион ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • В Одесской области из-за оползня погиб мальчик
  • В отелях Киево-Печерской лавры вместо паломников размес ...
  • Во Львове эксгумируют останки советских солдат
  • Минэкономразвития подвело итоги профессионального конку ...
  • Эмбарго Индии привело к мировой нехватке десяти миллион ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна