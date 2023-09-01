С 2 ноября запустят два прямых рейса Кишинев – Афины Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну. Рейсы будут осуществляться каждый вторник и пятницу из Международного аэропорта Кишинева.
Он напомнил, что ранее этот вопрос обсуждался в ходе визита Майи Санду в Афины.
"Aegean Airlines — крупнейшая авиакомпания Греции. Билеты уже в продаже", - добавил Спыну, пишет point.md.
С 25 сентября частота рейсов Кишинев – Лондон увеличится вдвое, сообщается в пресс-релизе Международного аэропорта Кишинева.
Полеты будут осуществляться каждый вторник, четверг и воскресенье компанией HiSky, сообщает Noi.md со ссылкой на radiomoldova.md.
Недавно власти объявили, что с 2024 года рейс Кишинев – Рига начнет выполнять низкобюджетная авиакомпания Air Baltic. Рейсы будут выполняться два раза в неделю.
18 августа президент Майя Санду заявила на Конгрессе диаспоры 2023, что проблема нехватки рейсов в Кишинев находится в поле зрения властей, и они прилагают все усилия для ее решения.
В начале августа администрация Международного аэропорта Кишинева объявила о том, что три новые авиакомпании открыли прямые рейсы в Кишинев. Это Israir ישראייר, Azerbaijan Airlines - AZAL и Southwind Airlines.