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Аэропорт Кишинева запускает два прямых рейса Кишинев – Афины, и увеличивают количество рейсов Кишинев – Лондон

Аэропорт Кишинева запускает два прямых рейса Кишинев – Афины, и увеличивают количество рейсов Кишинев – Лондон

С 2 ноября запустят два прямых рейса Кишинев – Афины Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну.
Рейсы будут осуществляться каждый вторник и пятницу из Международного аэропорта Кишинева.

Он напомнил, что ранее этот вопрос обсуждался в ходе визита Майи Санду в Афины.

"Aegean Airlines — крупнейшая авиакомпания Греции. Билеты уже в продаже", - добавил Спыну, пишет point.md.

С 25 сентября частота рейсов Кишинев – Лондон увеличится вдвое, сообщается в пресс-релизе Международного аэропорта Кишинева.

Полеты будут осуществляться каждый вторник, четверг и воскресенье компанией HiSky, сообщает Noi.md со ссылкой на radiomoldova.md.

Недавно власти объявили, что с 2024 года рейс Кишинев – Рига начнет выполнять низкобюджетная авиакомпания Air Baltic. Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

18 августа президент Майя Санду заявила на Конгрессе диаспоры 2023, что проблема нехватки рейсов в Кишинев находится в поле зрения властей, и они прилагают все усилия для ее решения.

В начале августа администрация Международного аэропорта Кишинева объявила о том, что три новые авиакомпании открыли прямые рейсы в Кишинев. Это Israir ישראייר, Azerbaijan Airlines - AZAL и Southwind Airlines.
  • Сегодня, 08:59
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