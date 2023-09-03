Международная аудиторская компания не выявила у Молдовы долга в 800 миллионов долларов перед "Газпромом", утверждает президент страны Майя Санду, чьи слова приводят "Молдавские ведомости", пишет ria.ru.
"Это еще не известно публике, но на следующей неделе наше правительство выступит с заявлением о том, что мы наняли международную компанию, которая провела аудит и не выявила у нас никаких долгов перед "Газпромом" в размере порядка 800 миллионов долларов. Нас хотели обмануть в 2021 году", — пишет издание, ссылаясь на ее выступление на встрече с жителями Гагаузской автономии в селе Конгаз.
Кишинев в октябре 2021 года договорился с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022-м.
Правительство Молдовы только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, но срок проведения проверки продлили до апреля.
Российская компания предупреждала, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдову из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".
Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил в середине июля, что отчет об аудите долга перед "Газпромом" завершен и будет направлен российской стороне вместе с проектом соглашения о регламентировании исторической задолженности на сумму более чем 720 миллионов долларов. При этом глава ведомства отмечал, что результаты аудита "интересные" и будут преданы огласке после их тщательного анализа.
В Молдове действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне дефицита газа и резкого удорожания энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляют в Приднестровье, а в Молдавии используют топливо из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Тарифы на газ в республике выросли в 2022-м почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза.