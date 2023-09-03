Глава Либеральной партии Швеции Йохан Персон заявил, что после вступления страны в НАТО политика страны в области безопасности должна измениться, поэтому Стокгольму понадобятся базы альянса на своей территории. Об этом 3 сентября сообщило Sveriges Radio, передает iz.ru.
«Это будет означать, на наш взгляд, необходимость иметь базы НАТО», — заявил Персон.
Заявка Швеции на членство в НАТО была подана в 2022 году, тогда правительство страны не видело причин для размещения баз НАТО в стране в мирное время. Сейчас руководство шведских либералов изменило свою точку зрения.
По мнению Персона, главным принципом должны стать потребности шведских Вооруженных сил и НАТО.
«Свободу необходимо защищать и в мирное время», — добавил он.
Он заключил, что и Балтийское море, и Арктика представляют собой два стратегически важных региона, где присутствие союзников по НАТО могло бы сделать Европу более безопасной, уточняет «Газета.Ru».
В августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что скорость рассмотрения турецким парламентом вопроса о членстве Швеции в НАТО напрямую зависит от дальнейших действий Стокгольма. Он подчеркнул, что власти страны не должны допускать акции сожжения Корана, если хотят вступления страны в военный альянс.
4 июля в пресс-службе венгерской парламентской группы правящей партии «Фидес» объяснили «Известиям», почему Будапешт до сих пор не одобрил заявку Швеции на вступление в альянс. Там рассказали, что Стокгольм регулярно оскорблял народ Венгрии и государство в целом, а вносить споры в НАТО «нежелательно».
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.