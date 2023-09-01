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В Польше возросло число жертв "болезни легионеров"

В Польше возросло число жертв "болезни легионеров"

В общей сложности легионеллезом инфицировались 160 поляков. Наибольшее количество заболевших зафиксировали в Жешуве – 107.

В Подкарпатском воеводстве Польши количество умерших в результате легионеллеза возросло до 19 человек, подтвердились два новых случая заражения. Об этом свидетельствуют данные санитарно- эпидемиологической службы, передает korrespondent.net ссылаясь на Polsat News.

У всех умерших были сопутствующие заболевания. Двух новых зараженных госпитализировали в прошлый четверг. В общей сложности уже подтверждено 160 случаев инфицирования. Наибольшее количество заболевших зафиксировали в Жешуве – 107.

Эпицентром заболевания стал город Жешув – столица Подкарпатского воеводства. Первый случай заражения легионеллезом был обнаружен 17 августа. По данным городских властей, источником заболевания стала система водоснабжения.

Санитарный инспектор региона Адам Сидор информировал, что бактерии легионела обнаружили в четырех из девяти образцов горячей и холодной воды из города Жешув и окрестностей. Их отобрали 18 августа в квартире инфицированного.

Легионеллез ("болезнь легионеров", питсбургская пневмония, понтиакская лихорадка) – острое инфекционное заболевание, вызывающее микроорганизмы, принадлежащие к роду Legionella.

Оно обычно протекает с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения. Возможно развитие синдрома полиорганной недостаточности.
  • Сегодня, 17:47
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