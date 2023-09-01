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Зураб Тодуа: переговоры по Приднестровью должны возобновиться

Зураб Тодуа: переговоры по Приднестровью должны возобновиться
Фото: Sputnik Молдова\ политолог Зураб Тодуа

Политолог Зураб Тодуа считает, что заблокированный Кишиневом переговорный процесс рано или поздно возобновится в действующем формате «5+2».

Переговорный формат по Приднестровью «5+2» сохраняет свое действие, ни один из участников не заявлял о своем выходе из него, отметил в интервью Sputnik Молдова политолог Зураб Тодуа, сообщает news.mail.ru.

«Переговорный процесс по Приднестровскому урегулированию заблокирован по инициативе Кишинева. Известно, что Вадим Красносельский, лидер Приднестровья, несколько раз обращался к руководству Республики Молдова с тем, чтобы возобновить контакты, но ответа не получил (…) Это странно, потому что переговорный формат “5+2” сохраняет свое действие и ни один из участников этого формата не заявил о своем выходе из него. Даже Украина только отозвала своих представителей, но тем не менее сохранила свое участие в этом формате. И ОБСЕ, и США, и Россия также считают, что формат “5+2” — действенный, поэтому блокирование переговоров — это не конструктивный подход, рано или поздно они возобновятся» - заявил Тодуа.

Он отметил, что на сегодняшний день российский миротворческий контингент находится в регионе в рамках договоренностей всех участников процесса по урегулированию.

«Мы видим, что за эти годы ни разу не было серьезного инцидента и мир сохраняется на Днестре, а также сохраняются все условия для ведения переговоров. Российский военный контингент должен покинуть регион тогда, когда будет достигнуто соглашение о статусе Приднестровья в составе Республики Молдова»,-
отметил политолог.

Он считает вполне реальным достичь соглашения на основах взаимного компромисса.

«В плане перспектив урегулирования конфликта надо, во-первых, возобновить переговоры. Во-вторых, не иметь этих самых завышенных ожиданий, а просто вести этот диалог — и рано или поздно конфликт будет урегулирован на условиях, которые, я надеюсь, устроят и правый, и левый берег Днестра», - заявил Зураб Тодуа.

  • Сегодня, 09:38
  • DTV
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