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Китайцы испытали мощнейшую в мире пушку Гаусса

Китайцы испытали мощнейшую в мире пушку Гаусса
Фото: Naval University of Engineering

Специалисты Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая испытали мощнейшую в мире пушку Гаусса — установку, разгоняющую снаряды за счет электромагнитной индукции.

В рамках пробных стрельб китайская электромагнитная пусковая установка смогла разогнать снаряд весом 124 килограмма до скорости в 700 км/ч менее чем за 0,05 секунды. При этом боеприпас, использованный в ходе испытаний, стал самым тяжелым из всех, что когда-либо опробовали на подобных устройствах, передает rtraveler.ru.

Пушка Гаусса названа в честь немецкого ученого, члена-корреспондента Петербургской академии наук, автора множества фундаментальных работ в области электромагнетизма Карла Фридриха Гаусса (1777-1855). Она работает по принципу электромагнитного ускорителя и при помощи соленоида — катушки индуктивности с рядом витков. Через соленоид пропускается электрический ток и в стволе пушки создается магнитное поле. Именно оно дает снаряду необходимую кинетическую энергию. Плюсы подобных орудий — это быстрая перезарядка и крайне низкий уровень износа компонентов.



  • Сегодня, 19:03
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