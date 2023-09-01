Авария произошла 4 сентября примерно в 7 утра на трассе, недалеко от поворота на с. Чобручи.
Водитель «Хонды» 19 лет ехал со стороны Слободзеи в направлении села Глиное. В какой-то момент не справился с управлением, машина выехала за пределы дороги и на полном ходу врезалась в дерево.
Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, прибывшие на место аварии сотрудники ГАИ обратили внимание на следы от шин, по ним установили: примерно за 50 метров до перекрёстка иномарку понесло на встречку. После, не меняя траектории движения, «Хонда» оказалась за пределами проезжей части.
На место ДТП прибыли спасатели, которые с помощью спецсредств вытащили водителя. Его зажало внутри салона. От удара в дерево машина превратилась в груду искорёженного металла. В автомобиле пассажиров не было.
Пострадавшего в бессознательном состоянии на скорой доставили в реанимационное отделение Слободзейской ЦРБ. Врачи проводят обследование, принимают все необходимые меры по спасению жизни пациента.
По факту ДТП инспекторы ОГАИ Слободзейского РОВД проводят разбирательство.