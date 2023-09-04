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Бразилия приобрела у России первую с 1999 года партию урана

Бразилия приобрела у России первую с 1999 года партию урана
Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

Бразилия в текущем году приобрела у России первую с 1999 года партию природного и обогащенного урана за 72 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы.

"Росатом" в прошлом году заключил с компанией INB (Industrias Nucleares do Brasil) контракт на полное обеспечение в 2023-2027 годах обогащенным ураном единственной в Бразилии АЭС "Ангра". Этой весной госкорпорация сообщала, что также подписала с организацией еще один контракт, но уже на поставку природного урана.

Бразилия этим летом впервые с 1999 года импортировала из России 27,1 тонны топлива с обогащением по урану-235 на 18,9 миллиона долларов. Одновременно латиноамериканская страна завезла 26,9 тонны природного урана на 52,7 миллиона долларов, что произошло впервые как минимум с 1998 года - более ранних данных в открытом доступе нет.

Кроме того, Бразилия закупает у России и другие радиоактивные элементы: за семь месяцев текущего года был приобретен лишь один килограмм на три миллиона долларов, тогда как за весь прошлый год страна закупила 108 килограммов примерно на ту же сумму.

В прошлом году Бразилия закупала природный уран у Великобритании (23,5 миллиона долларов), Казахстана (17,3 миллиона долларов) и Канады (4,6 миллиона долларов), обогащенный - у Великобритании (13,7 миллиона долларов), Германии (1,1 миллиона долларов), Швеции (893 тысячи долларов) и США (5 тысяч долларов). В этом году кроме России лишь США поставляли в Бразилию уран, но обедненный - на 2,2 тысячи долларов.

"Росатом" уже много лет присутствует на рынке Латинской Америки. Первое соглашение России и Бразилии в атомном секторе было подписано в 1993 году, и уже более 30 лет двустороннее сотрудничество продолжает развиваться. "Росатом" несколько лет является одним из крупнейших поставщиков изотопной продукции для нужд ядерной медицины Бразилии. Кроме того, в последние годы активно развивается сотрудничество в сфере ядерного топливного цикла.
  • Сегодня, 19:22
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