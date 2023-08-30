В Молдове расширен перечень пунктов таможенного пропуска для нефтепродуктов, ввозимых автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. В этой связи кабинет министров РМ одобрил предложенный по инициативе Минфина законопроект, который предусматривает дополнение КПП через границу, позволяющих ввоз нефтепродуктов: Джурджулешты-Галац,
Кагул-Оанча,
Скулень-Скулень,
Мирное-Табаки,
Вулканешты-Виноградовка и Джурджулешты-Рени (автомобильный),
Басарабяска-Серпнево-1 (железнодорожный) и
Джурджулешты-Порт (водный).
Об этом сообщает moldpres.md ссылаясь на управление правительства по связям с прессой и протоколу.
Сейчас импорт нефтепродуктов разрешен железнодорожным транспортом через КПП для ввоза на таможенную территорию Республики Молдова: Окница, Кучурган, Етулия, Джурджулешты и Унгены, а автомобильным транспортом - только через Леушены-Албица, Тудора-Староказачье, Отачь - Могилев-Подольский и Первомайск-Кучурган.
Проект направлен на расширение списка пограничных КПП, предназначенных для импорта нефтепродуктов, и после истечения чрезвычайного положения на всей территории Республики Молдова, чтобы обеспечить разгрузку дорожного движения на пунктах пересечения границы, которые сейчас используются для импорта нефтепродуктов.