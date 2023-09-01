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Россия снова стала основным источником денежных переводов в Молдову

Россия снова стала основным источником денежных переводов в Молдову

В 2022 году объем денежных переводов в Молдову составил 1,8 миллиарда долларов, увеличившись на 8,3% по сравнению с 2021 годом. При этом объем денежных переводов, осуществленных из Молдовы, увеличился на 32,7% и составил 642,6 миллиона долларов, по данным Национального банка Молдовы, передает mold-street.com

Увеличение объема полученных денежных переводов произошло главным образом за счет увеличения в 2,35 раза объема денежных переводов из России, который в прошлом году составил почти 442 миллиона долларов по сравнению со 188 миллионами долларов в 2021 году.

Россия снова стала основным источником денежных переводов.

Таким образом, Россия снова стала основным источником денежных переводов, обогнав Израиль, Италию и Германию, а главным фактором стала российская агрессия в Украине, которая породила бегство капиталов из России, а также многих людей.

Денежные переводы из Израиля сократились в 2022 году на 9% и составили около 261,5 млн долларов по сравнению с более чем 287 млн в 2021 году. Объем денежных переводов из Италии снизился в прошлом году на 13,3% и составил 201 млн долларов, тогда как денежные переводы из Германии увеличились на 7%, по сравнению с 2021 годом — до 212,8 млн долларов.

В топ-10 стран по объему денежных переводов, отправляемых в Республику Молдова, также вошли Франция, США, Великобритания, Ирландия, Румыния и Чехия.

По данным НБМ, наибольший поток денег поступил в Республику Молдова через системы денежных переводов (SRB) - доля 83,2%, через сеть SWIFT - пропорционально 16,6%, а услуги, оказанные на основе двусторонних соглашений (SAB) имели долю всего 0,3%.

Из Молдовы больше всего денег уходит в Италию, Румынию и Россию

В прошлом году произошел значительный рост на 32,7% объема денег, отправленных из Республики Молдова, который составил 642,6 миллиона долларов, согласно данным Национального банка Молдовы.

Основными направлениями были Италия - более 103,6 миллиона долларов, Румыния - около 85 миллионов долларов и Россия - 71 миллион долларов.

Следует отметить, что объем денежных переводов из Молдовы в Румынию превышает объем денежных переводов из Румынии в Республику Молдова в 2,3 раза.

Россия снова стала основным источником денежных переводов в Молдову
  • Сегодня, 19:44
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