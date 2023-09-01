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ГТК : Средства от реализации «конфискатов» поступают в госбюджет

ГТК : Средства от реализации «конфискатов» поступают в госбюджет

За 8 месяцев текущего года таможенные органы ПМР передали в государственную собственность изъятых товаров общей стоимостью более 200 тыс. рублей. Часть из них направлена на реализацию в ГУП «Пристав», а часть — в магазин ГУП «Таможенный брокер». Средства от реализации таких товаров поступают в государственный бюджет, сообщает пресс-служба ГТК ПМР

Речь идет о товарах, изъятых таможенными органами Приднестровской Молдавской Республики для обеспечения уплаты штрафов и взыскания стоимости товаров, а также транспортных средств, ставших предметами нарушений таможенных правил, обращенных в государственную собственность по решению судов.

В 2021-2022 гг. таких товаров было передано на реализацию в ГУП «Пристав» Государственной службы судебных исполнителей Министерства юстиции ПМР на сумму более 250 тыс. руб. В перечне товары народного потребления (бытовая химия, посуда, косметика, бижутерия), товары для швейного оборудования, пиротехнические изделия, алкогольные напитки, холодильное оборудование, товары для смартфонов, табачные изделия.

Через магазин ГУП «Таможенный брокер» в прошлом году было реализовано товаров данной категории на сумму более 290 тыс. руб.

Процесс передачи товаров, ставших предметами НТП и не востребованных владельцами, довольно сложный, поэтому контроль за сроками реализации «конфискатов» остается одним из злободневных в данной сфере.

Однако в любом случае, незадекларированные недобросовестными участниками ВЭД товары, переданные по решению суда в государственную собственность, становятся источником пополнения Республиканского бюджета.

  • Вчера, 21:00
  • DTV
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