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Россия представила купюру в 100 БРИКС

Россия представила купюру в 100 БРИКС
фото : Irna

Посол России в ЮАР Илья Рогачев подарил главе дипломатической миссии ОАЭ Махшу Саиду аль-Хамели символическую банкноту единой валюты БРИКС номиналом 100 единиц. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Рогачев представил символическую банкноту на приеме в посольстве ОАЭ в Претории, который был посвящен присоединению страны к БРИКС. Как отмечает агентство, дипломат заявил, что банкноту изготовили в России, передаёт ТАСС

Агентство опубликовало фотографии банкноты. В центральной части аверса изображены помещенные в кольцо государственные флаги пяти членов сообщества - Бразилии, Китая, Индии, России и ЮАР. Каждый флаг сопровождается названием страны, написанном на одном из официальных языков. Над соответствующим флагом расположено изображение архитектурной достопримечательности или культурного символа, ассоциирующегося с той или иной страной. Для России таким обозначением служит панорама Московского кремля.

На реверсе банкноты помещены государственные флаги Алжира, Аргентины, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Индонезии, Ирана, Казахстана, Мексики, Нигерии, а также флаг Афганистана, использовавшийся до захвата власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), и предыдущий флаг Бангладеш, который был изменен в 1972 году. В каждом углу аверса и реверса указано наименование Нового банка развития БРИКС.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин выразил мнение, что в 2025 году США потеряют доминирующую экономическую позицию. Он также сказал, что создание единой валюты БРИКС может ускорить крах доллара, пишет lenta.ru

Старший банкир ВЭБ.РФ и экс-замминистра финансов Сергей Сторчак, в свою очередь, называл проект создания единой валюты объединения утопией. Он считает, что в настоящее время странам-участницам нужно делать упор на налаживание процессов расчетов в национальных валютах между собой.

  • Сегодня, 08:10
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