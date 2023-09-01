Самый крупный за последние 10 лет алмаз ювелирного качества был обнаружен на территории Якутии в субботу, 9 сентября, — вес камня составил 390,7 карата. Об этом сообщили в Telegram-канале алмазодобывающей компании «Алроса».
По информации организации, камень был найден на участке Эбелях прииска Маят в Анабарском районе Якутии.
«Найденный алмаз — это светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом, — уникальное на сегодняшний день сочетание массы, формы и цвета», — рассказали в компании.
Находку обнаружили во время ночной промывки алмазоносных песков участка Эбелях прииска Маят. Вместе с алмазом-рекордсменом работники АЛРОСА также добыли также крупный бесцветный алмаз массой 37,7 карата классической формы октаэдра. В настоящее время кристаллы направлены на экспертную оценку морфологических характеристик.
Сообщается, что предыдущий рекордсмен был найден в 2013 году — масса алмаза тогда составила 401 карат.
Ранее, 27 июля 2022 года, в Анголе был обнаружен уникальный розовый алмаз весом 170 карат. По информации компании Lucapa Diamond Company, обнаружившей камень, это самый крупный розовый алмаз, найденный за последние 300 лет. Алмаз получил имя «Роза Луло».