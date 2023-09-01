В Черногории третью неделю продолжается ежегодный чемпионат по лени. Участники пролежали почти без движения уже 463 часа (19 дней), сообщает CNN.
Победитель соревнований получит тысячу евро. Заявку на конкурс подал 21 человек. Большая часть выбыла — сейчас за приз борются всего семь человек. При этом участники уже побили прошлогодний рекорд в 117 часов.
Претендентам на звание самого ленивого можно пользоваться телефонами и ноутбуками, а также читать. Раз в восемь часов разрешается посетить уборную, но только на десять минут. Единственное условие соревнования — нельзя стоять и сидеть.
По данным Reuters, чемпионат по лени стартовал в стране 12 лет назад. Так черногорцы высмеивают стереотип о том, что они ленивы.