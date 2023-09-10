Фото: РИА Новости (архивное фото)/ Рамиль Ситдиков/ Международный медиацентр G20 в Нью-Дели
Почти 200 часов "безостановочных переговоров" понадобилось для согласования совместной декларации лидеров G20, принятой на саммите в Нью-Дели, заявил шерпа Индии в группе Амитабх Кант.
Ранее шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что саммит в Индии был одним из самых сложных для G20 за почти пятнадцатилетнюю историю форума. По ее словам, это объяснялось не только разногласиями по Украине, но и различными позициями по таким вопросам, как изменение климата и переход к низкоуглеродным энергетическим системам, сообщает ria.ru.
"(Было) около 200 часов непрерывных переговоров... Пункт (об Украине, принятый в ходе прошлой встречи G20 на) Бали "сломался", и мы боролись в течение девяти месяцев. Затем, на одной из встреч, я взял обычный экран и набросал 15 основных принципов, которым мы должны были следовать. Затем все шерпы присоединились к нам и высказали свои точки зрения. Основываясь на этом, мы создали первый проект... Никто на самом деле не ожидал, что мы придем к консенсусу. От первого черновика мы перешли ко второму... и третьему. После этого, я думаю, помогли двусторонние встречи с каждой страной. Важно было провести красные линии для каждой страны", - заявил Кант телеканалу NDTV.
Шерпа Индии отметил сотрудничество с коллегами из Бразилии, Индонезии и Южной Африки.
"Мы побывали в Мексике, Турции и Саудовской Аравии. Все они взялись за руки, и возникло давление со стороны развивающихся рынков… Наша озабоченность заключалась в том, что вопросы развития гораздо важнее вопросов войны... Наконец, мы провели переговоры со странами G7, затем с Россией и Китаем. Только вчера вечером мы представили окончательный проект", - сказал индийский дипломат.
Ранее за время председательства Индии в G20 министры "большой двадцатки" ни разу не смогли согласовать совместные декларации. По итогам всех встреч на уровне министров, в частности встречи глав МИД G20, были подписаны "итоговый документ и резюме председателя". Подобный документ принимается в случае отсутствия консенсуса по одному или нескольким пунктам. Точкой преткновения тогда стало включение в текст деклараций пункта, касающегося Украины, против которого выступали Россия и Китай. Ожидалось, что пункт по Украине может также помешать согласовать текст Нью-Делийской декларации лидеров G20.