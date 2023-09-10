МИД Румынии передал поверенному в делах посольства России протест после обнаружения на территории страны обломков беспилотника, якобы похожего на те, что используют российские военные, хотя ранее румынское МО сообщило, что вооружение РФ никогда не создавало "прямых военных угроз" Румынии, сообщает ria.ru ссылаясь на агентство Agerpres.
"Приказом министра иностранных дел временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Бухаресте был срочно вызван в субботу в МИД. Госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота передал протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства Румынии после обнаружения на территории нашей страны, вблизи границы с Украиной, фрагментов дронов, аналогичных тем, которые применялись российскими войсками... (на Украине - ред.)", - говорится в заявлении МИД, переданном агентству Agerpres.
В заявлении говорится, что госсекретарь Юлиан Фота "решительно просил российскую сторону прекратить действия", которые "каким-либо образом угрожают безопасности румынских граждан в регионе".
Ранее в Одесской области на Украине была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил. Украинское оперативное командование "Юг" информировало, что в регионе повреждено оборудование аграрных и промышленных предприятий. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко позже написал в соцсетях со ссылкой на украинскую пограничную службу, что якобы российские дроны упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ минобороны Румынии сообщило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии".
Позже министр обороны Румынии Анджел Тылвару сообщил, что в стране найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Чиновник подчеркнул, что объекты не опасны. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Лидер партии "Союз спасения румын" Кэтлин Друлэ обвинил власти в утаивании информации и настаивает, что нужно было провести консультации с НАТО. В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. В субботу министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча поисковики обнаружили фрагменты беспилотника, якобы похожего на те, что использует РФ. Представитель минобороны Константин Спыну заявил, что речь может идти о новой находке. Президент Румынии Клаус Йоханнис поставил в известность генсека НАТО о найденных на территории страны новых обломках.