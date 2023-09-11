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Украина получила топливо для реакторов, которое ранее было только из России

Украина получила топливо для реакторов, которое ранее было только из России
Ровенская АЭС. Иллюстрация: ТК «Энергоатом»

В реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС первый раз загрузили топливо от американской Westinghouse. Ранее для этого вида реакторов поставляли сборки только из России.

«Величие сегодняшнего дня — это конец монополии россиян на этом сегменте рынка ядерного топлива. И я очень надеюсь, что этот день откроет путь к скорым санкциям против россиян в атомной энергетике», — заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передаёт РБК

По его словам, контракт на поставку топливных сборок ВВЭР-440 заключили еще в сентябре 2020 года и специалисты Westinghouse разработали топливные сборки в Швеции вместе с украинскими специалистами.

Если для советских реакторов ВВЭР-1000 на украинских АЭС американская Westinghouse поставляет топливные сборки с середины 2010-х, то по ВВЭР-440 — первый раз. Четыре таких реактора стоят на Ровенской АЭС.

Аналитики не раз подчеркивали, что закупки американских тепловыделяющих сборок имеют политический подтекст и украинская сторона не обращает внимание даже на технологические риски. Как замечали эксперты, поставленные на Украину американские сборки отличаются от российских уровнем обогащения урана-235. Если в продукции Westinghouse он составляет 3,48—3,82%, то в сборках «ТВЭЛ» — 3,99—4,38%, информирует EADaily

Этот показатель непосредственно влияет как на мощность тепловыделения и срок выгорания сборки, так и себестоимость производства.

Источники EADaily в украинской атомной отрасли рассказывали, что американские сборки по-прежнему используются в режиме проектной эксплуатации и американцы боятся увеличивать уровень обогащения урана. Как известно, главной проблемой сборок Westinghouse всегда была деформация, факты которой не раз фиксировали на украинских АЭС.

«По безопасности, надёжности и прочим эксплуатационным характеристикам Westinghouse имел большие проблемы на рынке топлива для ВВЭР на начальном этапе, на АЭС „Темелин“ в Чехии, но с тех пор достиг значительного прогресса. Мы можем предполагать, что это случилось благодаря утечкам чувствительной информации о российском топливе через украинские структуры, но не пойман за руку — не вор. Увы», — рассказывал EADaily источник в российской атомной отрасли.

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