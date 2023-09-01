В конце августа в Мэгдэчешть состоялась презентация первого молдавского электробуса, изготовленного компанией Informbusiness. На церемонии присутствовали премьер-министр Дорин Речан, министры экономики Думитру Алайба и энергетики Виктор Парликов, передает logos.press.md
Вторым, не менее важным итогом этого мероприятия стало то, что этот электробус стал первым произведенным в стране транспортным средством, маркированным VIN-кодом Молдовы, выделение которого пришлось специально запрашивать. На его получение ушло 2,5 года. До этого всего две страны в Европе, РМ и Албания, не имели своих кодов. И это несмотря на то, что ранее в Молдове собирали троллейбусы и тракторы, но их нельзя было маркировать, как произведенные в стране. VIN-код – это идентификационный номер транспортного средства, уникальный код, состоящий из 17 знаков.
Теперь VIN Республики Молдова существует, и начинается он с S09, что и обозначает Made in Moldova. Команда Informbusiness получила код производителя 001, сам электробус – порядковый номер 001. Под этими идентификационными данными автобус отправился в Бэлць по контракту с городской администрацией, который финансируется ЕБРР. Этот договор предусматривает поставку в северную столицу Молдовы 23 электрических автобусов производства Informbusiness до конца года.
Первый молдавский электробус (пока он называется EVN) может проезжать автономно до 70 км со скоростью до 70 км/час. Длина – 12 м. Машинокомплект кузова импортируется, а вся электроника, включая силовую установку, произведена в Молдове. Он оснащен электродвигателем мощностью 160 кВт.
Цена одной транспортной единицы – 242 000 евро без НДС (ставка – 0). Для сравнения, цены на аналогичные модели производства других стран составляют от 500 до 750 тыс. евро, так что сделанный в Молдове бус является очень конкурентоспособным.
На 2024 год у Informbusiness уже есть подтвержденные заказы из разных городов на 150 таких автобусов, которые могут быть произведены в течение первого полугодия 2024 года. То есть речь идет об уже гарантированных контрактах на 5,56 млн евро в 2023 году и еще на 37,5 млн евро до середины 2024 года.
Informbusiness отмечает в сентябре нынешнего года 33 годовщину со дня своего основания. Однако специализироваться на электротранспорте компания начала в 2000 году, когда получила первый заказ на модернизацию кишиневских троллейбусов.
«Мы убрали с каждого троллейбуса полторы тонны устаревшего оборудования и вместо них установили 42-килограммовую систему управления, - вспоминает руководитель Informbusiness Виталий Ешану. – Это дало экономию 40% электроэнергии».
С тех пор двумя основными направлениями работы компании стали модернизация электротранспорта и производство электронных комплектующих, на сегодняшний день их ассортимент превышает 40 наименований, они поставляются в 170 городов мира.
Самая свежая разработка 2023 года – накопители энергии. До конца года начнется их экспорт в Болгарию. Также молдавский производитель доводит до готовности накопители на 450 кВт, которые позволят электробусам проезжать до 450 км без подзарядки.
«Это будет следующее поколение электробусов, - с подзарядкой в депо или на станции (англ. OverNight-Charging — ONC), - поясняет Виталий Ешану. – На зарядку транспорт будут ставить ночью, она занимает примерно 4 часа. А в течение дня автобус сможет циркулировать безостановочно по всей территории нашей страны».
Компания Informbusiness принимала непосредственное участие практически во всех проектах по производству и модернизации электротранспорта в Молдове. Например, на 200 троллейбусов, изготовленных в Кишиневском управлении электротранспорта, сделанных на основе белорусских кузовов и молдавской электроники (маркированы VIN-кодом Беларуси). Из других проектов – автономные троллейбусы, которые сначала начали ездить в Международный аэропорт Кишинева, а сейчас циркулируют уже по 9 маршрутам в центре страны.
Однако в этом вопросе спрос далеко опережает существующее предложение. Пока в Молдове только в четырех городах (Кишинев, Бэлць, Тирасполь и Бендеры) есть электротранспорт. А мечтают обзавестись им во многих других населенных пунктах: Сороки, Комрат, Унгень, Бричень и пр.
Informbusiness давно созрел для того, чтобы производить электрические транспортные средства полностью из собственных комплектующих на территории Молдовы. Первая попытка построить завод предпринималась еще в 2005 году. Потом в 2009. Затем компания пыталась разместиться в промышленном парке Tracom. И ни в одном случае не нашла поддержки со стороны государства.
«Поэтому мы просто выкупили участок земли под Кишиневом, в коммуне Трушень, и начинаем на собственные средства там строить завод площадью свыше 10 000 кв.м, - говорит руководитель Informbusiness. – Запуск производства намечен на начало будущего года».
Инвестиции составят примерно 4 млн евро, завод сможет не только обеспечить все потребности Молдовы в электротранспорте, но и экспортировать часть произведенной продукции.