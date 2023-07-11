Компания-оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии Tokyo Electric Power (TEPCO) завершила сброс первой партии очищенной воды с атомной станции в океан. Об этом сообщает агентство Kyodo, передаёт gazeta.ru
По информации агентства, объем первой партии составил порядка 7,8 тыс. тонн. Ожидается, что к концу сентября специалисты TEPCO приступят к сливу второй партии такого же объема. До этого они проведут осмотр оборудования, расположенного на станции.
Сотрудники японского Министерства охраны окружающей среды не обнаружили повышенной концентрации трития у побережья префектур Ибараки и Мияги, которые граничат с префектурой Фукусима. В этой последней префектуре происходит сброс очищенной воды из аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Соответствующий отчет опубликован на официальном сайте ведомства, информирует ТАСС.
Сбор проб воды проводился с 5 по 6 сентября. Кроме того, сотрудники министерства проверили концентрацию трития в девяти зонах у побережья, близких к атомной станции. В этих районах также не было обнаружено значительного превышения минимального целевого порога обнаружения.
24 августа компания-оператор АЭС «Фукусима-1», TEPCO, начала сбрасывать в океан первую партию очищенной воды. По заявлению из Токио, эта вода была дополнительно разбавлена морской водой и в общем была очищена от радиоактивных веществ, хотя содержала тритий (радиоактивный изотоп водорода) в незначительных объемах, значительно ниже установленных норм.
Решение Токио вызвало острую критику, особенно со стороны Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. МАГАТЭ 8 сентября сообщило, что измерило уровень трития в океане в районе станции и отметило, что его концентрация не превысила установленную норму.
Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.
«Если кто-то считает, что радиоактивно загрязненная вода с АЭС «Фукусима» пригодна для питья или плавания, мы предлагаем японской стороне использовать радиоактивно загрязненную воду для питья и купания этими людьми, вместо того чтобы сбрасывать ее в океан», — сказал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
Всего в резервуарах АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которую использовали для охлаждения поврежденного в марте 2011 года в результате цунами реактора станции. Поскольку емкость резервуаров приближается к пределу, их планируется периодически опустошать. Ожидается, что эта практика будет применяться еще 30 лет.