Российский теннисист Даниил Медведев проиграл своему сопернику из Сербии Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США (US Open). Матч состоялся в Нью-Йорке 10 сентября, информирует iz.ru
Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. Продолжалась она 3 часа 17 минут, после второго сета Медведев брал медицинский тайм-аут из-за проблем с плечом, сообщает «Спорт-Экспресс».
Медведев за встречу сделал три подачи навылет, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
На счету Джоковича — эйс, четыре ошибки на второй подаче и также ни одного выигранного брейк-пойнта.
Для Джоковича это 96-й титул в карьере и 24-я победа в финале «Большого шлема». В рамках турнира US Open это четвертая для него победа.
После победы на US Open Джокович вернется на первую строчку мирового рейтинга (его обновленная версия будет опубликована 11 сентября).
Всего на счету серба в этом сезоне пять побед на турнирах в одиночном разряде, в том числе на Australian Open и «Ролан Гаррос». Таким образом, Джокович выиграл третий турнир «Большого шлема» за один сезон, сделав это в четвертый раз в карьере. По этому показателю серб превзошел Роджера Федерера, которому удалось это сделать трижды.
Джоковичу за победу на US Open полагается $3 млн, Медведеву — $1,5 млн. Счет в личных матчах стал 10-5 в пользу серба.
27-летний россиянин уступил в четвертом финале из пяти на турнирах Большого шлема. Дважды он проиграл Джоковичу, еще дважды — Рафаэлю Надалю из Испании. В 2021 году Медведев одержал победу на US Open, победив в трех партиях именно Джоковича.