Dnestr.TV

 
0

Джокович победил Медведева в финале US Open

Джокович победил Медведева в финале US Open
фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Robert Deutsch

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл своему сопернику из Сербии Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США (US Open). Матч состоялся в Нью-Йорке 10 сентября, информирует iz.ru

Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. Продолжалась она 3 часа 17 минут, после второго сета Медведев брал медицинский тайм-аут из-за проблем с плечом, сообщает «Спорт-Экспресс».

Медведев за встречу сделал три подачи навылет, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

На счету Джоковича — эйс, четыре ошибки на второй подаче и также ни одного выигранного брейк-пойнта.

Для Джоковича это 96-й титул в карьере и 24-я победа в финале «Большого шлема». В рамках турнира US Open это четвертая для него победа.

После победы на US Open Джокович вернется на первую строчку мирового рейтинга (его обновленная версия будет опубликована 11 сентября).

Всего на счету серба в этом сезоне пять побед на турнирах в одиночном разряде, в том числе на Australian Open и «Ролан Гаррос». Таким образом, Джокович выиграл третий турнир «Большого шлема» за один сезон, сделав это в четвертый раз в карьере. По этому показателю серб превзошел Роджера Федерера, которому удалось это сделать трижды.

Джоковичу за победу на US Open полагается $3 млн, Медведеву — $1,5 млн. Счет в личных матчах стал 10-5 в пользу серба.

27-летний россиянин уступил в четвертом финале из пяти на турнирах Большого шлема. Дважды он проиграл Джоковичу, еще дважды — Рафаэлю Надалю из Испании. В 2021 году Медведев одержал победу на US Open, победив в трех партиях именно Джоковича.

  • Сегодня, 09:41
  • DTV
  • Просмотров: 24
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • В отелях Киево-Печерской лавры вместо паломников размес ...
  • Во Львове эксгумируют останки советских солдат
  • Минэкономразвития подвело итоги профессионального конку ...
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • Эмбарго Индии привело к мировой нехватке десяти миллион ...
  • С Днём Республики: торжественно-памятные мероприятия со ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
  • В Одесской области алабай загрыз свою хозяйку

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • В отелях Киево-Печерской лавры вместо паломников размес ...
  • Во Львове эксгумируют останки советских солдат
  • Минэкономразвития подвело итоги профессионального конку ...
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • Эмбарго Индии привело к мировой нехватке десяти миллион ...
  • С Днём Республики: торжественно-памятные мероприятия со ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
  • В Одесской области алабай загрыз свою хозяйку
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна