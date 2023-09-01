Студенты-бюджетники, отчисленные из организации профессионального образования за недисциплинированность, неуспеваемость или за нежелание продолжать обучение, будут обязаны возместить расходы, затраченных на обучение.
Соответствующее дополнение в закон «Об образовании» поступило на рассмотрение в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики, информирует NewsPMR.Com
В действующей редакции закона «Об образовании» предусмотрено, что лица, освоившие образовательные программы начального, среднего или высшего профессионального образования, программы ординатуры за счет средств республиканского бюджета и прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, получившие место работы по распределению и не отработавшие в установленный срок, обязаны возместить в республиканский бюджет расходы, затраченные на их обучение.
«При этом возможны случаи, когда лица, с которыми заключен договор об оказании образовательных услуг за счет средств республиканского бюджета, подлежат отчислению из организации профессионального образования за недисциплинированность, неуспеваемость или за нежелание продолжать обучение. При этом закон «Об образовании» не предполагает возмещение указанными лицами расходов республиканского бюджета, затраченных на их обучение», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
В целях восполнения указанного пробела проектом закона предлагается установить, что лица, обучавшиеся за счет средств республиканского бюджета, но отчисленные из организации образования за неисполнение или нарушение устава организации образования, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, невыполнение обязанности по добросовестному освоению образовательной программы, нежелание учиться, возмещают средства республиканского бюджета, затраченные на их обучение.
Конкретно, пункт 5 статьи 15 закона «Об образовании» предлагается дополнить частью двенадцатой следующего содержания:
«Граждане, с которыми был расторгнут договор об оказании образовательных услуг до освоения ими образовательных программ начального, среднего или высшего профессионального образования, программы ординатуры за счет средств республиканского бюджета и (или) успешного прохождения государственной (итоговой) аттестации, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ими своих договорных обязательств, а также по инициативе гражданина, обязаны возместить в республиканский бюджет расходы, затраченные на их обучение, в порядке, установленном настоящей статьей для возмещения расходов республиканского бюджета, затраченных на обучение лиц, освоивших образовательные программы начального, среднего или высшего профессионального образования, программы ординатуры за счет средств республиканского бюджета и прошедших государственную (итоговую) аттестацию, получивших место работы по распределению и не отработавшие в установленный срок. Данная обязанность не является препятствием в получении бесплатного образования за счет средств республиканского бюджета в соответствии с условиями законодательных актов Приднестровской Молдавской Республики».