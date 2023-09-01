Стоимость продовольственных товаров за август 2023 года в Приднестровье снизилась на два процента. Государственная служба статистики ПМР представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 сентября 2023 года.
Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Говядина (кроме бескостного мяса) – 71,13 руб. Говядина бескостная – 90,80 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 85,39 руб. Свинина бескостная – 89,24 руб. Печень куриная, кг – 56,67 руб. Фарш мясной – 66,87 руб. Пельмени – 53,38 руб. Печень говяжья – 98,13 руб. Грудка куриная, кг – 60,86 руб. Куры потрошеные – 43,36 руб. Окорочка куриные – 48,35 руб. Сало – 73,75 руб. Колбаса вареная – 113,18 руб. Сосиски, сардельки – 83,82 руб. Колбаса полукопченая – 142,33 руб. Мясокопчености, кг – 171,98 руб. Колбаса сырокопченая – 259,64 руб.
Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Карп свежий – 78,35 руб. Карась свежий – 52,08 руб. Толстолобик свежий – 30,67 руб. Салака – 29,96 руб. Хек – 69,35 руб. Скумбрия – 69,33 руб. Сельдь замороженная – 41,93 руб. Сельдь соленая – 55,28 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта): Масло сливочное фасованное, 200 г – 33,28 руб. Масло сливочно-растительное фасованное, 200 г – 20,07 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 37,71 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 26,98 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 14,13 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 13,88 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 15,13 руб. Кефир, 0,5 л – 7,75 руб. Ряженка, 0,5 л – 9,87 руб. Сметана, кг – 55,32 руб. Сметана на рынке, кг – 58,73 руб. Творог, кг – 64,57 руб. Творог на рынке, кг – 62,16 руб. Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 154,73 руб. Сыр твердый, кг – 147,80 руб. Брынза на рынке, кг – 91,24 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 12,00 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 8,85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 8,00 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 12,90 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Мука пшеничная – 12,70 руб. Рис шлифованный, кг – 26,92 руб. Крупа манная, кг – 15,13 руб. Крупа гречневая, кг – 25,76 руб. Крупа пшеничная, кг – 11,25 руб. Крупа кукурузная, кг – 13,91 руб. Крупа ячневая, кг – 10,13 руб. Крупа перловая, кг – 11,10 руб. Овсяные хлопья, кг – 31,37 руб. Горох, кг – 14,19 руб. Фасоль, кг – 34,06 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 20,66 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 20,04 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта): Картофель урожая текущего года, кг – 10,31 руб. Капуста свежая урожая текущего года, кг – 6,05 руб. Лук репчатый, кг – 7,83 руб. Свёкла столовая, кг – 8,55 руб. Морковь, кг – 11,15 руб. Чеснок, кг – 45,38 руб. Огурцы свежие, кг – 12,40 руб. Помидоры свежие, кг – 11,78 руб. Кабачки, кг – 7,73 руб. Баклажаны, кг – 8,05 руб. Перец сладкий, кг – 10,24 руб. Арбузы, кг – 6,24 руб. Дыни, кг – 12,13 руб. Яблоки, кг – 11,03 руб. Апельсины, кг – 30,61 руб. Лимоны, кг – 41,14 руб. Бананы, кг – 30,16 руб. Сливы сушёные, кг – 54,70 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 73,26 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта): Томат-паста, кг – 65,58 руб. Сок томатный, л – 25,32 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 10,05 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 27,10 руб. Соки фруктовые, л – 25,76 руб. Яйца куриные, 10 шт – 26,76 руб. Сахар-песок, кг – 22,05 руб. Шоколад, 100 г – 24,82 руб. Мед пчелиный натуральный, кг – 76,36 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 9,33 руб. Соль пищевая, кг – 10,85 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 33,45 руб. Лист лавровый, 100 г – 34,80 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 67,43 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 52,52 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 24,92 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 25,33 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в августе 2023 года подешевели на 2,03% по сравнению с предыдущим месяцем (-0,22% – в августе 2022 года).