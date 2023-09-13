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ДТП в Бендерах

ДТП в Бендерах
фото: архив mvdpmr

ДТП произошло 12 сентября вечером, примерно в четверть одиннадцатого, в г. Бендеры, на ул. Коммунистической. Водитель мопеда марки «Альфа», 25-летний мужчина, во время движения не справился с управлением, в результате чего столкнулся с припаркованным автомобилем «Опель», сообщила пресс-служба МВД ПМР

ДТП в Бендерах
фото: mvdpmr

Очевидцы аварии вызвали скорую и ГАИ. Пострадавшего мопедиста с множественными ссадинами, тупой травмой живота госпитализировали в реанимационное отделение Бендерской центральной городской больницы.

Сегодня мужчина пришёл в сознание, состояние тяжёлое.

По факту ДТП проводится разбирательство.
  • Сегодня, 11:20
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