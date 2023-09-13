В Бендерах нашли боеприпасы времён Великой Отечественной войны.
Как сообщает пресс-центр МВД, это случилось, когда рабочие меняли ливнёвые канализации на улице Панина. Примерно на метровой глубине они увидели 3 боеприпаса, о чём сразу же сообщили правоохранителям.
На место незамедлительно прибыли специалисты Минобороны ПМР, следственно-оперативная группа УВД, а также, поскольку Бендеры входят в Зону безопасности – военные наблюдатели Объединённого военного командования ОКК. Помимо найденных, с глубины около трёх метров сапёры вытащили ещё 34 миномётных снаряда.
Все боеприпасы (три – калибра 152 мм, 34 – калибра 75 мм) времён Великой Отечественной войны. На них видны явные признаки коррозии, снаряды без взрывателей, есть предположение, что здесь тогда находился склад оружия.
Место, где нашли боеприпасы, сейчас оцеплено, дорожные работы там приостановлены.