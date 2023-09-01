фото-коллаж Point.md Следственный комитет России проведет расследование по факту осквернения вандалами памятника в Молдове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Вандалы осквернили танк-памятник Т-34 в молдавском городе Корнешты. Постамент облили краской и нанесли оскорбительные надписи. В рамках расследования будут приняты меры к установлению лиц, причастных к совершению этого преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении, сообщает Point.md со ссылкой на tass.ru
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России заочно привлек в качестве обвиняемых по делам об осквернении и уничтожении памятников советским воинам более 170 иностранных граждан. Ранее примар Корнешт Вера Буга заявила, что памятник планировалось перекрасить 11 сентября.
"До сих пор никаких жалоб не поступало. Вот сейчас участковый сфотографировал и уведомил инспекторат полиции", - отметила Вера Буга. Следует отметить, что памятник не находится в ведении местных властей.
Он был установлен на одном из холмов города Корнешты в 1970-х годах. Последний раз он привлек внимание общественности в январе 2018 года, когда был окрашен в цвета молдавского триколора, но вскоре был перекрашен. До настоящего времени танк ИС-3, установленный в Корнештах, не внесен в национальный реестр памятников.