фото-коллаж Point.md, замгенсека НАТО Мирча Джоанэ
13-15 сентября заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ посетит с рабочим визитом Кишинев, передает noi.md. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Молдовы Даниэль Водэ во время брифинга, состоявшегося после сегодняшнего заседания исполнительного органа.
Как сообщают власти, Мирча Джоанэ проведет встречи с президентом Республики Молдова Майей Санду, председателем парламента Игорем Гросу и премьер-министром страны Дорином Речаном.
«Хочу отметить важность этого визита. В рамках встреч будут обсуждать последние события, касающиеся безопасности в регионе, а также приоритеты в сотрудничестве Молдовы с НАТО, возможности получения экспертизы и помощи в укреплении демократии РМ и модернизации нашей страны. В частности, будут обсуждать развитие возможностей обеспечения безопасности, обороноспособности, борьбы с дезинформацией и усиление устойчивости нашей страны», — сказал Водэ.
Ранее министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявлял, что обороноспособность страны значительно возросла благодаря реализуемым с НАТО совместным проектам, количество которых в этом году увеличилось втрое. Также Запад поставляет молдавской армии стрелковое вооружение и бронетехнику, а на совместных учениях с представителями армий стран блока отрабатывается взаимодействие и боевое слаживание.
В свою очередь Джоанэ подтвердил, что молдавским союзникам будет предоставлено все, «в чем нуждается республика для защиты своей территории и населения», а также то, что Альянс готов к расширению, «осталось его только об этом попросить».
Молдова с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана «партнерства во имя мира». В Кишиневе функционирует информационный центр Североатлантического альянса, а с 2017 года начало свою работу бюро по связям.
В Бухаресте на прошедшем 6 сентября восьмом саммите Инициативы трех морей («Триморье») Республика Молдова и Украина получили статус ассоциированных участников.
Это антироссийская платформа объединяющая государства, расположенные между тремя морями — Балтийским, Черным и Адриатическим (Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию). Одним из пунктов их совместной повестки является региональная безопасность и укрепление трансатлантических связей в контексте «исходящих от России угроз».