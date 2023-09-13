Еврокомиссар Йоханссон внимательно слушает фон дер Ляйен. Стоп-кадр трансляции
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен более часа выступала перед депутатами Европарламента о состоянии ЕС. Всё это время еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон от Швеции… вязала носки, пишет EADaily
Глава Еврокомиссии упомянула, среди прочего, о трёх основных экономических проблемах ЕС — нехватка кадров, низкая квалификация и инфляция. Фон дер Ляйен добавила, что 8 млн молодых людей в Евросоюзе не работают и не учатся. Председатель ЕК обвинила президента России Владимира Путина в использовании газа «в качестве оружия». Она добавила, что многие европейцы обеспокоены тем, что не смогут запасать энергию на зиму, что существует множество узких мест в цепочках поставок электроэнергии, и многие страны зависят от одного поставщика сырья.
Фон дер Ляйен также заявила, что «никто не сможет разделить Европу, если она будет единой». Глава Еврокомиссии также хотела бы, чтобы Болгария и Румыния как можно скорее присоединились к Шенгенской зоне.
Выступление президента Еврокомиссии длилось чуть больше часа, и всё это время, как показала камера, комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон спокойно вязала.
EADaily напоминает, что Йоханссон получила сомнительную известность год назад, когда заявила:
«Россияне не должны иметь лёгкого доступа в Европейский союз, а поездка в ЕС в качестве туриста не является правом человека».