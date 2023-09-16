Аргентинские хирурги провели сложную операцию, пересадив одновременно трем детям органы от одного донора, говорится в заявлении главы отделения сердечно-сосудистой хирургии и трансплантации больницы Гаррахана Пабло Гарсии Делюсиса, с которым ознакомились РИА Новости.
"Тройная операция позволила сделать три пересадки от одного донора, то есть один донор спас жизни трем людям", - сказал он.
Группа из более чем 100 специалистов пересадила сердце четырехлетнему мальчику, печень годовалому младенцу и оба лёгких 13-летней девочке-подростку. Сложная тройная операция потребовала непростой логистики и поддержки со стороны многих отделений.
На пересадку сердца ушло почти пять часов, на трансплантацию лёгких - шесть.
Больница Гаррахан первой в Аргентине провела пересадку органов детям в 1992 году. Сейчас число пересадок приближается к тысячи.