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Аргентинские хирурги провели одновременную пересадку органов трем детям

Аргентинские хирурги провели одновременную пересадку органов трем детям

Аргентинские хирурги провели сложную операцию, пересадив одновременно трем детям органы от одного донора, говорится в заявлении главы отделения сердечно-сосудистой хирургии и трансплантации больницы Гаррахана Пабло Гарсии Делюсиса, с которым ознакомились РИА Новости.

"Тройная операция позволила сделать три пересадки от одного донора, то есть один донор спас жизни трем людям", - сказал он.

Группа из более чем 100 специалистов пересадила сердце четырехлетнему мальчику, печень годовалому младенцу и оба лёгких 13-летней девочке-подростку.
Сложная тройная операция потребовала непростой логистики и поддержки со стороны многих отделений.

На пересадку сердца ушло почти пять часов, на трансплантацию лёгких - шесть.

Больница Гаррахан первой в Аргентине провела пересадку органов детям в 1992 году. Сейчас число пересадок приближается к тысячи.
  • Вчера, 17:01
  • DTV
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