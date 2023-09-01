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В Одессе задержали "гурмана"

В Одессе задержали "гурмана"

Житель Одессы оказался под обвинением в похищении и жестоком обращении с животным, когда он решил утолить свой голод супом из черепахи. За такие действия злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области, информирует edinaya-odessa

Инцидент произошел в июле этого года в одном из многоквартирных домов Хаджибейского района Одессы. Мужчина, соседствующий с женщиной, решил устроить себе неординарный обед и сварить суп из черепахи, которую похитил у своей соседки. После того, как панцирь животного он разбил кухонным молотком, он его сварил и съел.

В Одессе задержали "гурмана"

Женщина, которой принадлежала черепаха, немедленно обратилась к сотрудникам полиции. В ходе следствия полицейские установили личность, причастную к исчезновению животного, и все обстоятельства преступления и изъяли вещественные доказательства.

При наличии достаточных доказательств, собранных полицейскими, следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в тайном похищении чужого имущества, то есть воровстве, совершенном в условиях военного положения, а также в жестоком обращении с животным, принадлежащим к позвоночным, что привело к его гибели. Данные уголовные правонарушения квалифицируются по ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 299 УК Украины.

Согласно санкциям указанных статей, максимальное наказание, которое грозит мужчине – лишение свободы сроком до восьми лет. Следствие продолжается, говорится в сообщении.
  • Сегодня, 10:10
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