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На Черноморское побережье Болгарии упал дрон с миной

На Черноморское побережье Болгарии упал дрон с миной

На севере Черноморского побережья Болгарии нашли беспилотник с 82-мм миной, сообщает Болгарское национальное радио. Кому принадлежит БПЛА, неизвестно, информирует aif.ru

По данным радио, дрон обнаружили вчера, 17 сентября, вечером на берегу в районе села Тюленово местные жители. Полиция оцепила место инцидента. Было эвакуировано 30 туристов из близлежащей гостиницы.

В Тюленово направлена команда саперов ВМС Болгарии из пяти военнослужащих. После обследования дрона они решат, как его утилизировать. Военнослужащие были направлены по запросу губернатора Варненской области и по приказу главы Минобороны, уточняет радио.

Данные о том, что в Болгарии упал именно беспилотник с 82-мм минометной миной подтвердили эксперты. Они проанализировали снимки с места инцидента.
  • Сегодня, 10:32
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