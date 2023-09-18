Глава Бендер Роман Иванченко обсудил со специалистами Водоканала и УЖКХ состояние городской инфраструктуры. Чтобы составить планы по ремонту водопроводных сетей и дорожного полотна на 2024 год, определили самые проблемные участки, сообщают Бендеры Инфо.
«Водопроводные сети и дорожное полотно - проблемы ремонта надо решать комплексно. Есть участок по ул. Космонавтов, где давно планируется проведение капитального ремонта. Вопрос очистных станций, водопроводные сети. Наш канализационный коллектор, который даёт о себе знать сам, где надо обращать особое внимание. Ну и, конечно, участок по микрорайону Северный, обеспечение водоснабжением села Варница», - подчеркнул Роман Иванченко.
В планах города: завершить дорожный ремонт улиц Тамары Кручок, Ленинградской и Индустриальной (от мясокомбината до 1-го Кицканского переулка). Ремонта ждут улицы Первомайская (от Суворова до Комсомольской) и Шестакова (от Лазо до Гагарина).