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В Бендерах составляют план по ремонту водопроводных сетей и дорог на 2024 год

В Бендерах составляют план по ремонту водопроводных сетей и дорог на 2024 год
фото: Бендеры Инфо

Глава Бендер Роман Иванченко обсудил со специалистами Водоканала и УЖКХ состояние городской инфраструктуры. Чтобы составить планы по ремонту водопроводных сетей и дорожного полотна на 2024 год, определили самые проблемные участки, сообщают Бендеры Инфо.

«Водопроводные сети и дорожное полотно - проблемы ремонта надо решать комплексно. Есть участок по ул. Космонавтов, где давно планируется проведение капитального ремонта. Вопрос очистных станций, водопроводные сети. Наш канализационный коллектор, который даёт о себе знать сам, где надо обращать особое внимание. Ну и, конечно, участок по микрорайону Северный, обеспечение водоснабжением села Варница», - подчеркнул Роман Иванченко.

В планах города: завершить дорожный ремонт улиц Тамары Кручок, Ленинградской и Индустриальной (от мясокомбината до 1-го Кицканского переулка). Ремонта ждут улицы Первомайская (от Суворова до Комсомольской) и Шестакова (от Лазо до Гагарина).
  • Вчера, 20:51
  • DTV
  • Просмотров: 52
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