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Глава "Газпрома" обсудил энергобезопасность Молдовы с кандидатом в мэры Кишинева

Глава "Газпрома" обсудил энергобезопасность Молдовы с кандидатом в мэры Кишинева
фото: Адриан Албу и Алексей Миллер, gazprom.ru

Глава "Газпрома" Алексей Миллер встретился с депутатом оппозиционной партии социалистов Молдавии (ПСРМ), кандидатом в мэры Кишинева Адрианом Албу, сообщила пресс-служба "Газпрома", передаёт interfax.ru

"Обсудили энергетическую безопасность Молдавии, принимая во внимание первостепенный интерес молдавских потребителей и платежеспособность наших граждан, а также экономических агентов страны", - написал Албу в Telegram.

По словам Албу, Миллер заверил его, что "Газпром" соблюдает контракт с Молдавией и открыт для поставок природного газа.

В пресс-релизе "Газпрома" отмечается, что стороны "обменялись мнениями относительно взаимодействия "Газпрома" и Молдовы в газовой сфере и договорились продолжить контакты".

В ноябре в Молдавии пройдут местные выборы. Албу является кандидатом на пост мэра столицы от ПСРМ. В настоящее время мэром Кишинева является Ион Чебан, который стал мэром в 2019 году также от ПСРМ. Позже он покинул ПСРМ и создал свою партию Национальное альтернативное движение (НАД). В отличие от социалистов, НАД позиционирует себя как проевропейская партия.

Два месяца назад в ПСРМ заявляли, что рассматривают двух кандидатов на пост мэра столицы: экс-президента Молдавии Игоря Додона и вице-спикера парламента Влада Батрынчу. Однако в итоге неожиданно был выдвинут депутат Албу.

На прошлой неделе Албу принял участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
  • Вчера, 21:41
  • DTV
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