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110 мешков пластика собрали в ходе субботника в Днестровске

110 мешков пластика собрали в ходе субботника в Днестровске
фото: Молдавская ГРЭС

В Днестровске молодёжь провела субботник на территории гаражного кооператива. Это место, где постоянно скапливается мусор - в том числе и пластиковые бутылки.

Как отмечает тelegram-канал Молдавской ГРЭС, здесь собрали на 2 тысячи бутылок больше, чем год назад.

Убирать весь этот мусор молодёжному активу предприятия помогли школьники из экологического кружка «Земляне», спортсмены из Honor и волонтёрское движение Greenhouse.

Они даже устроили между собой импровизированное производственное соревнование, а всё, что собрали (110 мешков бутылок), отправили на сортировочную линию.

110 мешков пластика собрали в ходе субботника в Днестровске

110 мешков пластика собрали в ходе субботника в Днестровске
фото: Молдавская ГРЭС
  • Вчера, 21:57
  • DTV
  • Просмотров: 49
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