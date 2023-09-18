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110 мешков пластика собрали в ходе субботника в Днестровске
Категория:
Новости дня
фото: Молдавская ГРЭС
В Днестровске молодёжь провела субботник на территории гаражного кооператива. Это место, где постоянно скапливается мусор - в том числе и пластиковые бутылки.
Как
отмечает
тelegram-канал Молдавской ГРЭС, здесь собрали на 2 тысячи бутылок больше, чем год назад.
Убирать весь этот мусор молодёжному активу предприятия помогли школьники из экологического кружка «Земляне», спортсмены из Honor и волонтёрское движение Greenhouse.
Они даже устроили между собой импровизированное производственное соревнование, а всё, что собрали (110 мешков бутылок), отправили на сортировочную линию.
фото: Молдавская ГРЭС
Вчера, 21:57
DTV
Просмотров: 49
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