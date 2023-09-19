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В Раде Украины заключенным предложили крутить педали

В Раде Украины заключенным предложили крутить педали
фото: offthegridnews.com

Украинский парламентарий Сергей Гривко на своей странице в социальной сети заявил о зарегистрированном в Верховной раде Украины законопроекте, предлагающем заключенным сокращение тюремного срока за счет производства электроэнергии на велогенераторах.

По словам депутата, его «креативный» законопроект заключается в том, чтобы мотивировать 50 тыс. украинских заключенных производить электроэнергию с помощью велогенерационных установок. Таком образом, заключенные смогут сократить свой срок на 30 дней в каждом году, сообщает gazeta.ru

«В пятницу был зарегистрирован один из моих креативных законопроектов под номером 10057. Его концептуальная суть проста. Мотивировать 50 тысяч заключенных генерировать электроэнергию через велогенерационные установки. Если в течение месяца они будут выполнять нормы, определенные министерством юстиции, то срок заключения уменьшится на три дня, но не больше 10 месяцев в год», — цитирует издание«Обозреватель» заявление депутата

Гривко считает, что законопроект покажет украинскому обществу «альтернативные пути наполнения энергосистемы страны», и посоветовал использовать для этих целей тренажерные залы.

Ранее Олег Соскин, в прошлом занимавший пост советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы, предупредил, что ряд крупных украинских городов рискуют полностью лишиться света и тепла, если конфликт между Москвой и Киевом не завершится в ближайшее время. В непростой ситуации могут оказаться жители Харькова и Днепропетровска. Также отключение электричества угрожает Киеву, Львову, Николаеву и Кривому Рогу.
  • Сегодня, 08:48
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