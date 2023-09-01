Министерство культуры Украины планирует создать банк украинских шрифтов и отказаться от использования русских. Об этом сообщает Минкульт страны.
Как отметил и.о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, Украина должна прекратить использование шрифтов российского происхождения, заменив их украинскими, передает rbc.ua
"У нас есть символы своей суверенности и независимости, которые идентифицируют наше государство, его историю, культуру, язык и графическое выражение этого языка", - сказал он.
Верховная рада планирует отказаться от использования в своих внутренних документах русского шрифта "Ижица" и производных от него. Его планируют заменить дизайнерским шрифтом "Воля". Его разработала украинская шрифтовая дизайнер Марчела Можина на базе литераций главного художника УПА Нила Хасевича.
"Письменность как составляющая языка является одним из элементов национальной идентичности. В Украине давно действует запрет на использование русского языка в документации, поэтому стоит избавиться и от русской системы глифов, то есть шрифтов. МКИП запланировал проведение отбора и формирования банка уникальных украинских шрифтов", - отметил Карандеев .
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Что известно о шрифте "Воля"
Шрифт Volja – это шрифт ВСУ. Его применяют для лазерной гравировки, изготовления почетных грамот, благодарностей, удостоверений к наградам. Для Вооруженных Сил Украины официальным шрифтом стал UAF Sans. Им оформляют, например, отчеты о потерях врага.
Его создала шрифтовой дизайнер украинка Марчела Можина, которая использовала литерации главного художника УПА Нила Хасевича начала ХХ ст.
Шрифт использовали например для обложки клипа "Палиндрома" и вывески бургерной с красноречивым названием Bandero Burger.
Как возник русский шрифт "ижица"
В 1988 году гарнитуру этого шрифта на основе наборного прямого полуустава Российской академии наук конца 19 века разработала Светлана Ермолаева. Шрифтовый дизайнер Богдан Гдаль отмечает, что шрифт предназначался для воспроизведения старославянских текстов в энциклопедиях и научных статьях, но, оцифрованный в 1992 году ПараГрафом, с чрезвычайной скоростью распространился по всем славянским странам, пользующимся кириллицей.
О том, как этот шрифт стал частью государственной символики еще в 2021 году, Богдан Гдаль объяснял в статье для Исторической правды "Шрифтовая измена". В частности, обращая внимание, что "ижица" присутствует на табличке Офиса президента, кочуя от администрации одного президента Украины к другому.