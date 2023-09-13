Накануне в Днестровске прошёл круглый стол, на котором презентовали библиографический сборник «Имя Победы» об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, родившихся, живших и захороненных на территории нашей страны, передаёт novostipmr.com
Как сообщает госадминистрация Днестровска, книга состоит из четырёх блоков: Приднестровье в Великой Отечественной войне, герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, участники боевых действий.
В сборнике - 404 биографии героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы.
Книга издана при поддержке Администрации Президента ПМР, Союза русских общин Приднестровья, Правительства г. Москва.
Учащиеся днестровских школ смогут ознакомиться со сборником «Имя Победы» в библиотеках своих учебных заведений. Также ряд книг передан в библиотеку города. Издание доступно и в интернете по ссылке.
фото: gosadminDnestrovsk
В госадминистрации Слободзейского района прошел круглый стол, посвящённый 78-й годовщине окончания Второй мировой войны. В рамках мероприятия был презентован биографический сборник «Имя Победы» об участниках Великой Отечественной войны, родившихся, живших и захороненных на территории Приднестровья, сообщает пресс-служба местной госадминистрации.
Участие в круглом столе приняли представители редакционного коллектива под руководством ответственного редактора, начальника отдела по работе с общественными объединениями управления Президента ПМР по внутренней и внешней политике Александра Березовского, руководство района, местных школ, библиотек, музеев, общественных организаций.
Приветствуя участников круглого стола, глава Слободзеи Василий Тищенко отметил, что в районе уже стартовала подготовка к предстоящему 80-му юбилею Великой Победы и до 9 мая 2025 года необходимо проделать немало работы - в том числе по реконструкции и ремонту мемориалов Славы, братских могил и бюстов и памятников героям Великой Отечественной войны, кавалерам ордена Славы.
«Идеологию победителей мы должны прививать детям со школьной скамьи, ведь мы видим, какую политику ведёт Запад... Конечно, перед нами сегодня стоит задача, чтоб сохранить ту правду, чтобы молодёжь, которая подрастает, понимала, кто и какой ценой завоевал Победу», - сказал глава слободзейской госадминистрации.
Редактор издания рассказал о книге и процессе её создания. Сборник состоит из четырёх разделов: о событиях Великой Отечественной войны на территории Приднестровья, о героях Советского Союза, о полных кавалерах ордена Славы и о простых участниках боевых действий.
Александр Березовский отметил, что работа по сбору информации велась с 2019 года. Данные о ветеранах, документы и фотографии предоставляли архивы, музеи, военкоматы, общественные организации, госадминистрации городов и районов, а также родственники участников Великой Отечественной войны. Некоторые сведения удалось найти при помощи военного архива Министерства обороны РФ. Большая работа была проведена организаторами проекта с помощью интернет-ресурсов на порталах «Память народа» и «Дорога памяти». В биографическом сборнике есть информация и об уроженцах и жителях Слободзейского района.
«Благодаря всеобщему подходу, мы собрали тысячи имен и в этой книге представили информацию о 404 ветеранах», - сказал представитель Администрации Президента ПМР, подчеркнув, что работа по увековечиванию памяти об участниках Великой Отечественной войны продолжается и сегодня. В планах издание второго биографического сборника, в который войдут и сведения о подпольном движении в период немецко-румынской оккупации.
По словам представителей редакционной коллегии, презентованная книга содержит личные воспоминания ветеранов. «Мы хотели показать целостную личность участника войны, попытались отразить не только его боевой путь, но и его довоенную и послевоенную жизнь», - отметил Александр Березовский.
Десятки книг «Имя Победы» были переданы Слободзейскому району. В скором времени с изданием можно будет ознакомиться в школьных, городских и сельских библиотеках, в исторических музеях.