Власти Молдовы блокируют продвижение экспортных грузов из ПМР. Фуры с продукцией машиностроительных предприятий находятся на таможенных постах в Каушанах и Бульбоках (некоторые уже почти месяц). Для Приднестровья это чревато как экономическими, так и репутационными потерями.
Проблему подняли 19 сентября на заседании рабочих групп по экономике, прошедшем в тираспольском офисе Миссии ОБСЕ. Приднестровье запрашивало встречу ещё с августа, но провести её удалось только сейчас, информирует novostipmr.com
«Мы поднимали вопрос с нашими экспортёрами, которые практически не могут осуществлять свою деятельность, а это вопрос трудовых коллективов. Вопрос, имеющий даже гуманитарную составляющую… На таможне стоят грузы крупных машиностроительных предприятий. Они шли в страны ЕС, Прибалтику, Турцию, Среднюю Азию. То есть у них нет санкционной составляющей, на которую наши молдавские коллеги пытаются сослаться», – сказал журналистам по итогам встречи министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник.
В Министерстве иностранных дел ПМР напоминают: ещё недавно грузы точно такой же номенклатуры и назначения таможня Молдовы спокойно пропускала. В ведомстве отмечают: за 4 часа заседания рабочих групп внятных аргументов, почему товары застряли на таможне, так и не услышали.
«Проблемы, которые возникли у наших предприятий с экспортом, совершенно необоснованны. Молдавская сторона прикрывается тем, что якобы эти грузы относятся к продукции двойного назначения, к так называемым стратегическим товарам. Исходим из того, что по кодам таможенной номенклатуры это совершенная неправда. Эти грузы в начале августа и во все предыдущие периоды ровно по такой же номенклатуре оформлялись и выезжали из Приднестровья к потребителям без каких-либо проблем», – прокомментировал начальник главного внешнеполитического управления МИД ПМР Дмитрий Паламарчук.
От молдавской стороны на встрече были представители таможенной службы, Агентства по пищевой безопасности, органов стандартизации и метрологии, налоговых. От приднестровской, помимо традиционных участников, – ещё и промышленники. Руководители крупных предприятий разъяснили, что именно и куда везут фуры с их продукцией.
«Сориентировали молдавскую сторону на скорейшее рассмотрение этого вопроса, поскольку от того, сможем ли мы отправить эти экспортные грузы, зависит благосостояние коллективов предприятий, исполнение контрактных обязательств перед их клиентами», – отметил Дмитрий Паламарчук.
Приднестровская сторона назвала встречу практически безрезультатной. Ведь не удалось услышать ни объяснений ситуации, ни сроков разблокирования грузов. И даже с тем, когда будет следующая встреча рабочих групп, не определились.
«Молдавская сторона ограничилась рассуждениями о том, что они изучат вопрос. Причём это звучало практически по всем направлениям. То есть сегодняшнюю нашу встречу, к сожалению, назвать конструктивной тяжело. Да, вопросы были приняты к сведению. Мы просили обозначить конкретный период, когда мы получим конкретные ответы и когда будет следующая встреча. К сожалению, ответа на этот вопрос нет», – подытожил Сергей Оболоник.
Власти Молдовы продолжают попытки затянуть приднестровские предприятия в своё фискальное поле. Такие попытки идут вразрез с ранее достигнутыми договорённостями в рамках молдо-приднестровского переговорного процесса.
В качестве примера глава Минэкономразвития привёл таможенный сбор за оформление экспорта и импорта, который предприятия ПМР вносят в Молдове с 10 августа.
«Наши предприятия теперь платят больше, чем раньше. Суммы значительные. А от молдавской стороны каких-то внятных разъяснений по этому поводу нет. Кроме того, что таков закон Молдовы», - отметил Сергей Оболоник. Ещё один пример, по его словам, - экологические сборы.
Начальник главного внешнеполитического управления МИД Дмитрий Паламарчук также подчеркнул, что «выход из договорённостей переговорного процесса, который состоялся по факту, никак молдавской стороной не обосновывается». По его словам, до конца нынешнего года потери приднестровских предприятий от таможенных сборов, введённых властями РМ в одностороннем порядке, могут составить 3-4 миллиона долларов в зависимости от объёма экспортно-импортных потоков.
«Будем продолжать с молдавской стороной диалог по этому вопросу. Никаких предпосылок для того, чтобы не исполнять свои обязательства, принятые на переговорном процессе, не существует», - отметил Дмитрий Паламарчук.
«На сегодняшней встрече к каким-то конкретным решениям по теме платы за загрязнение окружающей среды и таможенное оформление экспорта-импорта, к сожалению, выйти не удалось», - добавил он.
Напомним, что с 10 августа молдавские власти ввели для приднестровских предприятий сбор за таможенное оформление экспорта и импорта (ставка по импорту – 0,1%, по экспорту 0,4% от таможенной стоимости грузов). Кроме того, ужесточились процедуры выдачи молдавских лицензий и регистрации наших компаний в РМ.
Решение Молдовы ввести сбор за таможенное оформление приднестровских грузов противоречит договоренностям, достигнутым Тирасполем и Кишинёвом в 2014 году.