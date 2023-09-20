В производственном календаре Приднестровской Молдавской Республики планируется уменьшить количество официальных нерабочих праздничных дней – с десяти до семи, а также отменить перенос выходного дня, в случае совпадения его с нерабочим праздничным днем.
Таким образом, утвержденный ранее «Календарь выходных и праздничных дней на 2024 год» вскоре претерпит существенные изменения, сообщает newspmr.com
Соответствующие изменения в Трудовой кодекс ПМР в виде законопроекта накануне поступили на рассмотрение в Верховный Совет ПМР. Автором инициативы выступает Правительство Приднестровской Молдавской Республики.
«Проект закона разработан в целях создания в Приднестровской Молдавской Республике благоприятных условий для организации современных производственных процессов и ведения активной предпринимательской деятельности как основных факторов обеспечения стабильно высокого уровня занятости населения и повышения заработных плат как в реальном секторе экономики, так и в бюджетной сфере», - отмечается в пояснительной записке.
Законопроектом предлагаются следующие изменения:
1. Уменьшение количества официальных праздничных дней, являющихся выходными днями.
Отменяются следующие нерабочие праздничные дни – 3 января (третий день празднования Нового года), 2 мая (второй день празднования Дня международной солидарности трудящихся) и 7 ноября (годовщина Великой Октябрьской социалистической революции).
Окончательный вариант нерабочих праздничных дней:
- 1 и 2 января – Новый год; - 23 февраля – День защитника Отечества; - 8 марта – Международный женский день; - 1 мая – День международной солидарности трудящихся; - 9 мая – День Победы; - 2 сентября – День Республики.
2. Отмена переноса выходного дня, в случае совпадения его с нерабочим праздничным днем.
Пункт 2 статьи 112 Трудового кодекса ПМР будет изложен в следующей редакции: «При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, дополнительного выходного и нерабочего праздничного дней выходной день, дополнительный выходной день не переносится на следующий после нерабочего праздничного дня рабочий день».
3. Исключение нерабочего праздничного дня «7 ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции» с целью объявления его республиканским памятным днем.
В пояснении подчеркивается: реализация вышеуказанных предложений предполагает увеличение заработной платы у работников реального сектора экономики, где заработная плата зависит от фактически отработанного времени или от выполненного объема работ. При этом в результате роста макроэкономических показателей и соответственно доходов консолидированного бюджета Приднестровской Молдавской Республики сформируется дополнительный источник для повышения заработных плат работников, финансируемых из бюджета.
Предлагаемая дата вступления в законную силу перечисленных изменений – 1 января 2024 года.