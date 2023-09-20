Партия беспилотных летательных аппаратов на общую сумму более 7 миллионов леев была передана тактическим подразделениям Пограничной полиции, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Церемония передачи беспилотников прошла 19 сентября, на ней присутствовали министр внутренних дел Адриан Эфрос, руководство Пограничной полиции, руководители структурных подразделений ведомства, информирует sputniknews.ru
"Эти беспилотные летательные аппараты призваны помочь вам выполнить задачи на самом высоком уровне, повысить способность реагирования и обеспечить безопасность обычных граждан. Цель правительства — создать этот пояс безопасности через Пограничную полицию", — заявил глава МВД.
Начальник Пограничной полиции Росиян Василой уточнил, на какие средства были приобретены дроны.
"До настоящего времени все полученные дроны были в рамках проектов поддержки. В этом году при поддержке правительства и Министерства внутренних дел нам удалось внести еще один вклад в наращивание потенциала подразделений на тактическом и региональном уровне, через предоставление более 7 миллионов леев на закупку партии беспилотных летательных аппаратов, которые сегодня отправляются к границе", – сказал в своем выступлении Василой.