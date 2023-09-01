В рабочем кабинете Президента ПМР состоялась встреча Вадима Красносельского с американскими дипломатами. Прибывшую в Тирасполь делегацию возглавил Посол США в РМ Кент Логсдон. С приднестровской стороны участие в дискуссии также принял Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.
Приветствуя гостей, Вадим Красносельский отметил значимость постоянного поддержания рабочих контактов, говорил о необходимости системного диалога, плюсах своевременной и полномерной осведомленности об актуальных проблемах для оперативного и эффективного реагирования. Обсуждая состояние переговорного процесса и функционирование формата «5+2», Президент ПМР констатировал стагнацию, сообщает пресс-служба Президента ПМР
Перспективы активизации, по словам руководителя страны, туманны. Вадим Красносельский обратил внимание собеседников на выход Молдовы не только из официально достигнутых и документально зафиксированных договоренностей, но и из соглашений, которые Глава приднестровского государства отнес к категории джентльменских. В частности, Вадим Красносельский говорил о трудностях, с которыми сталкиваются должностные лица Приднестровья в части свободы передвижения. Речь шла в том числе о многочасовом вынужденном пребывании ряда приднестровских граждан в аэропорту Кишинева.
Обсуждали сегодня и влияние геополитики на экономику Приднестровья – однозначно негативное. Усугубляют сложности внешней торговли ограничительно-блокадные меры, к которым прибегает Молдова, препятствуя экспорту и импорту продукции приднестровских производителей. Проблемы создаются искусственно, уверен Вадим Красносельский.
Избранная Молдовой модель поведения не только не способствует решению накопившихся проблем, но и подрывает доверие – как руководства Приднестровья и переговорщиков к своим визави, так и народа, испытывающего на себе последствия существующего и усиливающегося напряжения.
Американский дипломат выразил готовность к детальному обсуждению вопросов актуальной повестки, отметив, что направлений дискуссии много.
В ходе беседы Вадим Красносельский подчеркнул, что, невзирая на всю сложность происходящих вокруг Приднестровья событий и их влияние на ситуацию внутри страны, республика сохраняет приверженность принципам миролюбия, сохранения мира и безопасности в Приднестровье и региональном пространстве, продолжения диалога с применением исключительно дипломатического инструментария.
Президент ПМР счел необходимым отметить, что молдавская сторона декларирует свое стремление к миру, и подчеркнул, что признателен за эту позицию. При этом фактом остается деструктивность подхода Молдовы к молдо-приднестровским переговорам. Вадим Красносельский выразил надежду, что впредь действия соседей не будут направлены на эскалацию.