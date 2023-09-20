Боевые действия в Нагорном Карабахе прекращены при посредничестве командования российского миротворческого контингента с 12:00 по московскому времени, сообщили в едином информационном центре непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 (12:00) 20 сентября 2023 года", - говорится в сообщении, сообщает interfax
Отмечается, что "достигнуто соглашение о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и полном разоружении вооруженных формирований aрмии обороны Нагорного Карабаха и вывода тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации".
"Вопросы, поставленные азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана, согласно достигнутой договоренности будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится в городе Евлах 21 сентября 2023 года и в ходе последующих встреч", - говорится в сообщении информцентра.
Администрация президента Азербайджана подтвердила проведение 21 сентября в Евлахе встречи с армянами Карабахского региона страны для обсуждения вопросов реинтеграции.
"По предложению администрации президента Азербайджана, 21 сентября 2023 года в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики", - говорится в заявлении администрации.
Армения не участвовала в формировании текста заявления Нагорно-Карабахской республики (НКР) о прекращении огня и роспуске армии, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая с обращением к нации, передаёт РБК
По его словам, если российские миротворцы сделали подобное предложение, значит, на них полностью лежит ответственность за безопасность армян Нагорного Карабаха.
Пашинян также отметил, что для Еревана непонятны заявления Степанакерта о выводе ВС Армении из Нагорного Карабаха. Он заявил, что с августа 2021 года в НКР не было армянских военных подразделений.
«Упоминание Армении в тексте, не связанном с Армений, оправдывает мои вчерашние высказывания о том, что одной из целей нападения на Нагорный Карабах было втягивание Армении в боевые действия. Если бы было возможно втянуть Армению, то глубинной целью этого должны были стать независимость и суверенитет Армении», — добавил премьер. Капитуляция Арцаха: ОДКБ не включалась, потому что Ереван сам провоцировал конфликт
Продолжение эскалации конфликта в Нагорном Карабахе было закономерным, так как армянские власти сами решили не претендовать на территорию, считает военный эксперт Игорь Никулин, пишет eadaily.com
По его словам, власти Армении собственными руками изменили статус Нагорного Карабаха, когда премьер-министр страны Никол Пашинян в 2022 году сообщил, что Армения признает спорную территорию за Азербайджаном.
«После такого заявления предъявлять России претензии как минимум смешно. Они сами отказались воевать за Арцах, сами его сдали. Фактически Вооруженные силы Армении не пришли на помощь к своим соплеменникам, в связи с чем результат конфликта закономерен, поскольку силы Карабаха и Азербайджана несоизмеримы», — приводит слова Никулина Пятый канал. Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе не для того, чтобы воевать на чьей-то стороне, а для поддержания мира в регионе, заявил в свою очередь политолог Юрий Светов.
Эксперт напомнил, что в 2020 году, когда начался второй конфликт в Карабахе, Россия сыграла главную роль — способствовала тому, чтобы война была прекращена, чтобы были достигнуты соглашения, движущие к мирному договору Армению и Азербайджан.
«Наша роль была в том, чтобы поддерживать это состояние мира. Мы это и делали. А сам Пашинян, как заяц, бегал и искал покровителей в Европейском союзе, говоря, что только они могут примирить стороны. Он обращался к американцам — его секретарь Совета безопасности без конца летал в США на переговоры. Это Пашинян привел к этому всему, и сейчас он кричит, что РФ должна выполнить свои обязательства, а миротворцы должны пресечь наступление Азербайджана. А как мы должны это сделать? Миротворцы там находятся не для того, чтобы воевать на чьей-то стороне», — подчеркнул Светов.
Также политолог добавил, что Ереван признал принадлежность территории Нагорного Карабаха Азербайджану. Пашиняна избрали в надежде, что он поведет свою страну по другому пути. Но он и команда пришли уже с идеями о том, что Карабах — это то, от чего вообще надо отказаться, и что Армении Карабах не нужен, напомнил Светов.
Политолог Евгений Михайлов также констатировал, что все шло к капитуляции Нагорного Карабаха.
«Пашинян изначально делал все, чтобы Карабах стал Азербайджаном. Он дразнил Баку на протяжении многих лет. До войны 2020 года Россия предлагала Еревану вернуть семь районов буферной зоны. Они отказались, сказали, что готовы воевать. Соответственно, Россия заняла выжидательную позицию, а как только армяне стали проигрывать, ввела миротворцев. То, что случилось сейчас, должно было случиться, потому что Ереван постоянно провоцировал, как Россию, так и Азербайджан. И при этом призывал на помощь ОДКБ. Организация не подключалась, потому что видела, что именно армянская сторона провоцировала ситуацию», — отметил эксперт.
По мнению Михайлова, Россия в произошедшей ситуации в очередной раз показала, что только она может решать на Южном Кавказе проблемы установления мира. Ведь именно при посредничестве российских миротворцев между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.
«Я думаю, что ситуация для России закончится нормально. Если даже Карабах перейдет под контроль Баку, то с ним у нас нормальный диалог. И не будет вот этого вечно воюющего анклава в подбрюшье России, который будет использоваться в интересах третьих стран. Особенно на фоне проведения спецоперации. Тогда уже РФ будет напрямую разговаривать с Арменией и Азербайджаном», — полагает Михайлов.
Дальнейшее развитие ситуации, по словам Михайлова, зависит от того, как будет развиваться диалог Баку с сообществом армян Карабаха об окончательном взятии под контроль этой территории Азербайджаном.
«Как этот диалог состоится, и насколько на него будут влиять Франция и США, покажет время. Потому что именно через Пашиняна проводилась дискредитация российского миротворческого контингента для того, чтобы ввести в регион якобы миротворцев Франции и США»,—подчеркнул Михайлов.
Напомним, что не французы и не американцы, а Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе эвакуировал в свой базовый лагерь, где расположен медицинский отряд, 2261 мирного жителя, в том числе 1049 детей, как сообщило Минобороны России.
В ведомстве отметили, что командование миротворцев находится в тесном контакте с азербайджанской и армянской сторонами, а также представителями Нагорного Карабаха.
«Обсуждается недопущение кровопролития, соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента», — сообщило Минобороны.
Ранее ведомство отчиталось, что всех жителей региона, эвакуированных из опасных районов, обеспечили местами для временного проживания и горячим питанием. Врачи медицинского отряда специального назначения оказали помощь раненым.