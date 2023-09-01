В соответствии с изменениями в Закон ПМР «О подоходном налоге с физических лиц», принятыми сегодня в первом чтении депутатами Верховного Совета, граждане, которые имеют два и более места работы, должны будут ежегодно подавать налоговые декларации. Разработчиком поправок выступило Правительство ПМР, сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР.
«Очень часто так бывало, как нам сообщили авторы законодательной инициативы – коллеги из Министерства финансов, что человек имеет доход по основному месту работы и имеет доход по второму месту работы, при этом он их не суммирует и подает декларацию по основному месту работы. Соответственно, потом выявляются неточности в представленных расчётах. А это всё ведёт к штрафным санкциям, дополнительным спорам, проверкам, судебным тяжбам. Поэтому, чтобы люди не путались, и необходимо было подкорректировать законодательство таким образом, чтобы было предельно понятно: если человек работает на нескольких рабочих местах, он обязан сдавать налоговую декларацию со всех мест работы», - отметил председатель парламентского Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
При этом у налогоплательщиков, получивших доходы, с которых не был удержан подоходный налог, появится возможность подать налоговую декларацию до конца налогового периода, то есть 1 апреля.
«Если гражданин что-то забыл, выявил, что он получил доход, но не учёл его, до 1 апреля он всегда может прийти в налоговую службу и подкорректировать свою налоговую декларацию. И это не будет считаться сокрытием дохода, это не будет считаться умышленными какими-то действиями. То есть на законодательном уровне мы даём право гражданину в случае, если он считает необходимым подкорректировать свой доход, до окончания налогового периода вносить такие корректировки», - пояснил Виктор Гузун.
В соответствии с принятыми поправками налоговые органы смогут проверять поданные декларации в течение 90 дней, а не 30, как сейчас.
Принять изменения в Закон «О подоходном налоге с физических лиц» планируется на пленарном заседании, которое состоится на будущей неделе. После подписания Президентом ПМР закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
20 сентября Парламент начал работу над изменениями в налоговое законодательство
На пленарном заседании парламентарии рассмотрели и приняли в первом чтении ряд налоговых законопроектов, которые инициировало Правительство ПМР. В том числе изменения, которые упростят механизм расчета, уплаты и администрирования единого социального налога. Пакет из 10 законопроектов предлагает осуществить переход к уплате единого социального налога единым платежом без необходимости распределения суммы налога на соответствующие цели. Это, по мнению Правительства, которое и представило в парламент пакет законопроектов, позволит высвободить трудовые, временные и финансовые ресурсы налогоплательщиков, налоговых органов и органов социального страхования. Парламентарии с предложением Правительства согласились, сообщается на сайте ВС ПМР
«Возникла идея изменить подход в уплате единого социального налога. Для того, чтобы представители бизнес-сообщества, работодатели – те, кто начисляет единый социальный налог, могли оплатить единой платежкой, единым налоговым платежом денежные средства в Единый государственный фонд социального страхования. И уже непосредственно органы власти будут направлять денежные средства, куда они предусмотрены. Это и фонд занятости, фонд по безработице. Мы считаем, что такого рода упрощения должны дать определенные послабления в ведении бухгалтерского учета», - прокомментировал решение парламента председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
В ходе обсуждения пакета законопроектов парламентарии интересовались, какие будут приоритеты при распределении средств после их поступления на счета ЕГФСС. Что именно станет первоочередным? Как отметила министр по социальной защиту и труду ПМР Елена Куличенко, приоритетом останется пенсионное обеспечение, как это есть сейчас. Так же заместитель председателя Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Вадим Кравчук добавил, что в России сейчас также переходят к уплате единого социального налога, одним платежом.
«Правительство как раз предложило тот механизм, на который сейчас переходит Россия: предприятия платят единый платеж. А вот министерство распределяет через закон, где прописаны проценты, сколько на пенсионное, сколько на социальное страхование, сколько на безработицу. То есть, процент расщепления делается в самом Министерстве. Это на самом деле понятно, прозрачно. И так мы понимаем, где у нас дефицит», - добавил Вадим Кравчук.
Предлагаемые изменения поддержали и представители Счетной палаты ПМР, которые отметили, что вводимая норма значительно упростит контроль.
«Со стороны контролирующих органов будет возникать намного меньше вопросов. Потому что на сегодняшний день, когда бухгалтеры делают самостоятельные расщепления этих платежей, любая ошибка приводит к тому, что у контролирующих органов вопросы: это умышленная ошибка была или это все-таки неумышленная. Нужно будет все-таки доказать отсутствие умысла, что это не уход от налогообложения, а действительно, может, какая-то механическая ошибка. Когда будет реализована концепция перехода на единый социальный платеж, конечно же, станет намного проще и понятнее. Будет единая сумма, она легко рассчитывается, она легко формируется, платежным поручением отправляется. И намного меньше вопросов возникнет у контролирующих органов. Соответственно, намного меньше возникнет спорных моментов между представителями бизнес-сообщества и власти», - добавил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
К тому же, напомнили парламентарии, практика централизации взимания налоговых платежей с их уплатой единым платежным документом в республике уже есть и отлично себя зарекомендовала – это единый таможенный платеж. Поэтому переход к механизму уплаты единого социального налога одним платежным поручением будет целесообразным.
Парламентарии приняли пакет законодательных инициатив в первом чтении. Работа над ними продолжается.