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В Тирасполе за угрозу применения насилия в отношении медицинского работника осужден мужчина

В Тирасполе за угрозу применения насилия в отношении медицинского работника осужден мужчина

Прокуратурой города Тирасполь поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего мужчины, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 234-1 УК ПМР (угроза применения насилия в отношении медицинского работника в связи с осуществлением им профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи).

Установлено, что в марте текущего года Б.С. находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратился в травмпункт ГУ «РКБ» с жалобами на травмы, полученные им в результате драки. Согласно должностной инструкции медицинский работник, осуществлявший прием, был обязан сообщить в милицию об обстоятельствах получения Б.С. телесных повреждений. Однако мужчина воспринял данную информацию негативно и, отказавшись от медицинской помощи, покинул кабинет врача, сообщает prokuror-pmr

Спустя непродолжительное время Б.С. вернулся в кабинет врача и с целью запугивания, направляясь в его сторону, стал высказывать угрозы физической расправы. Для демонстрации серьёзности своих намерений мужчина попытался нанести удар кулаком в область головы медицинского работника, который в последний момент успел увернуться от удара.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

По результатам рассмотрения уголовного дела Тираспольским городским судом в отношении Б.С. вынесен обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10 процентов из заработка в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

  • Сегодня, 09:13
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