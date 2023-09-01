Новые медицинские услуги появились в отечественных лечебно-профилактических учреждениях Приднестровья.
Все они предполагают оперативное лечение гинекологических заболеваний с помощью современных методов. 28 сентября в ходе заседания Правительства ПМР на них утверждены предельные тарифы. Важно отметить доступность установленных цен. Стоимость малоинвазивных операций колеблется от 159 рублей до 181 рубля. Такой метод лечения позволяет минимизировать область вмешательства в организм и степень травмирования тканей, сообщила пресс-служба Правительства ПМР.
В 2024 году также появится девять новых услуг, в том числе ранее не проводившиеся ультразвуковые исследования для детей и пункционная биопсия под контролем УЗИ.
Всего же госучреждения будут оказывать 1 892 платные услуги. На них также сегодня установлены предельные уровни тарифов. Стоит отметить, что в работе над формированием документа принимал участие Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья. Предложения общественников относительно стоимости обязательного медицинского профосмотра были учтены.
«Проектом предусмотрен предельный уровень тарифа на услуги осмотра врача при проведении медицинского освидетельствования в размере 105 руб. за один осмотр. При этом с целью недопущения существенного увеличения расходов потребителей данных услуг проектом предусмотрено установление понижающего коэффициента к стоимости таких услуг в размере 0,1. Следовательно, фактически стоимость одного осмотра в рамках медицинского освидетельствования составит 10,5 рублей, как это было и ранее», — пояснил Первый Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник.
Также постановление Правительства об установлении предельных уровней тарифов на медицинские услуги в 2024 году регламентирует предоставление льгот при проведении компьютерного томографического исследования по 64 срезам с учетом разных категорий пациентов и их медицинских потребностей. Эти меры позволят обеспечить доступность диагностики и лечения для различных категорий граждан, включая детей, стационарных и амбулаторных пациентов, ветеранов.
В размере 100% льгота будет предоставляться : детям-сиротам, детям в возрасте до четырех лет, детям с онкологическими заболеваниями в возрасте от 4 до 18 лет включительно, инвалидам войны, участникам боевых действий в период Великой Отечественной войны, участникам боевых действий по защите Приднестровья, а также участникам войны и иным категориям лиц, приравненным к ним.
Также она будет доступна в таком размере больным, находящимся по состоянию здоровья на лечении в отделениях круглосуточного стационара лечебно-профилактических учреждений по решению врача или врачебного консилиума данных учреждений.
Льгота в размере 50% будет предоставляться амбулаторным больным, нуждающимся в данном виде диагностики по медицинским показаниям по решению врача или врачебно-консультационной комиссии амбулаторно-поликлинической службы.